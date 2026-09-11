Rymdaktierna: Vinsten finns i ena bolaget, ordrarna i andra

Ovzon tjänar pengar, men ordrarna tryter

Ovzon omsatte 505 miljoner kronor under första halvåret, mot 256 miljoner året innan, med ett rörelseresultat på 126 miljoner och ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 171 miljoner kronor, enligt delårsrapporten.

Samtidigt stannade orderingången på 88 miljoner kronor, mot 1 109 miljoner året innan, och orderstocken uppgick till 668 miljoner vid halvårsskiftet, enligt samma rapport.

Jämförelsen från i fjol haltar något eftersom en order räknas in i orderingången när den tas emot. I maj 2025 fick Ovzon en order värd 1,04 miljarder kronor från Försvarets materielverk, medan själva tjänsten levereras under 24 månader från juni 2025, enligt bolaget.

Den ordern står alltså för större delen av fjolårets 1 109 miljoner, enligt Dagens PS beräkning.

För varje hundralapp i omsättning under halvåret kom 17 kronor i nya ordrar, och orderstocken motsvarar knappt tre kvartals försäljning i andra kvartalets takt, enligt Dagens PS beräkning.

Bolaget förklarar tappet med att kontraktsförnyelser har dragit ut på tiden. Efter kvartalets utgång tog det emot två ordrar på sammanlagt 76 miljoner kronor, enligt rapporten.