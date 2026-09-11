Dagens PS har beskrivit hur rymdboomen vänt och fällt även de stabila leverantörerna. Bakom kursrörelserna visar halvårsrapporterna vem som har vad: Ovzon har vinsten och AAC Clyde Space ordrarna.
Rymdaktierna: Vinsten finns i ena bolaget, ordrarna i andra
I augusti formulerade Dagens PS en testfråga efter att rymdbolaget Hydromars gått i konkurs: Kommer pengarna från kunder eller från nya aktieägare? Här prövas frågan i två olika noterade bolag.
Ovzon tjänar pengar, men ordrarna tryter
Ovzon omsatte 505 miljoner kronor under första halvåret, mot 256 miljoner året innan, med ett rörelseresultat på 126 miljoner och ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 171 miljoner kronor, enligt delårsrapporten.
Samtidigt stannade orderingången på 88 miljoner kronor, mot 1 109 miljoner året innan, och orderstocken uppgick till 668 miljoner vid halvårsskiftet, enligt samma rapport.
Jämförelsen från i fjol haltar något eftersom en order räknas in i orderingången när den tas emot. I maj 2025 fick Ovzon en order värd 1,04 miljarder kronor från Försvarets materielverk, medan själva tjänsten levereras under 24 månader från juni 2025, enligt bolaget.
Den ordern står alltså för större delen av fjolårets 1 109 miljoner, enligt Dagens PS beräkning.
För varje hundralapp i omsättning under halvåret kom 17 kronor i nya ordrar, och orderstocken motsvarar knappt tre kvartals försäljning i andra kvartalets takt, enligt Dagens PS beräkning.
Bolaget förklarar tappet med att kontraktsförnyelser har dragit ut på tiden. Efter kvartalets utgång tog det emot två ordrar på sammanlagt 76 miljoner kronor, enligt rapporten.
AAC har ordrarna, men går back
AAC Clyde Space hade en orderstock på 1 197 miljoner kronor i slutet av juni, mot 447 miljoner ett år tidigare. Rörelseresultatet för halvåret var dock minus 19 miljoner kronor, enligt delårsrapporten.
Kassaflödet från den löpande verksamheten var däremot plus 82 miljoner kronor, och bolaget räknar med en omsättning på 440 till 510 miljoner kronor i år, enligt samma rapport.
Orderstocken motsvarar alltså ungefär två och ett halvt års försäljning räknat på mitten av prognosen, enligt Dagens PS beräkning. Efter halvårsskiftet slutförde bolaget också den andra delen av en tidigare aviserad riktad emission till Bonnier Capital, som nu äger cirka 15,3 procent, enligt rapporten.
Kassaflödet avgör
SEB:s aktiestrateg Stefan Cederberg tror att ökade försvarsinvesteringar kommer att gynna rymdbolagen. Han ser dock ett otillräckligt kassaflöde som den största risken, eftersom långa ledtider kan tvinga fram nyemissioner, enligt Placera.
Ovzon har själv varit där. I februari 2023 tog bolaget in cirka 200 miljoner kronor i en riktad emission. Anledningen var bland annat att täcka ökade kostnader för den försenade satelliten Ovzon 3, enligt Realtid.
I oktober samma år beslutade styrelsen om en företrädesemission om cirka 250 miljoner kronor, enligt bolagets delårsrapport. Antalet aktier mer än fördubblades därmed under 2023, från 51,3 till 111,5 miljoner, enligt bolagets pressmeddelanden i februari och december.
Hittills i år har Ovzon-aktien fallit 8,32 procent medan AAC stigit 6,83 procent.
PS analys
Båda bolagen hade positivt kassaflöde från verksamheten under halvåret, men de står på olika ben.
Ovzons orderstock töms betydligt snabbare än den fylls på. Det försvarslyft som SEB:s strateg räknar med har ännu inte gett avtryck i bolagets orderingång för första halvåret.
AAC har uppdragen men ännu ingen rörelsevinst, och har tagit in nytt kapital längs vägen.
Börsen har i år behandlat AAC bättre än Ovzon, trots att det är Ovzon som tjänar pengar.
Denna artikel ingår i Dagens PS bevakning av rymdaktier. Läs också: Rymdfeber får småbolagen att lyfta.
Läs även: Rymdboomen vänder: Nu faller även leverantörerna