Konflikten i Mellanöstern omformar energimarknaden. Nu pekar nya data på att USA närmar sig en historisk milstolpe som nettoexportör av råolja.
För första gången sedan WW2 – USA nära oljerekord
Kriget mellan USA och Iran har snabbt förändrat förutsättningarna på den globala oljemarknaden.
Störningar i handeln genom Hormuzsundet har tvingat fram nya flöden, där amerikansk råolja fått en allt mer central roll.
Utvecklingen har fört USA till gränsen av något som inte hänt sedan andra världskriget.
Utvecklingen sker samtidigt som oljepriserna reagerar kraftigt på konflikten i Mellanöstern.
Efter hot om blockad i Hormuzsundet har priserna på både Brent och WTI stigit snabbt, i takt med att en femtedel av världens oljeflöden riskerar att påverkas
Exporten når nya nivåer
Under de senaste veckorna har USA:s export av råolja stigit till omkring 5,2 miljoner fat per dag.
Samtidigt har importen minskat kraftigt, vilket innebär att landet nu är nära att bli nettoexportör.
Det är ett strukturellt skifte.
Efterfrågan från Europa och Asien har ökat när leveranser från Mellanöstern blivit mer osäkra.
Amerikansk olja framstår som ett stabilt alternativ i en allt mer fragmenterad marknad.
En analytiker beskriver utvecklingen som ett resultat av marknadens snabba omställning: “flödena styrs nu om i realtid när riskerna i Mellanöstern ökar”.
Geopolitik driver förändringen
Hormuzsundet, där en betydande del av världens oljetransporter passerar, har länge varit en strategisk flaskhals.
När tillgången där begränsas påverkas hela den globala energibalansen.
USA:s ökade export är därför inte bara en ekonomisk fråga. Den förändrar maktbalansen.
Ett land som historiskt varit beroende av importerad energi närmar sig nu en position där det i stället kan försörja andra.
Kapaciteten sätter gränser
Samtidigt finns tydliga begränsningar. USA:s exportkapacitet närmar sig sitt tak, som uppskattas till omkring 6 miljoner fat per dag.
Logistik, hamnkapacitet och tillgången på tankfartyg kan snabbt bli flaskhalsar om efterfrågan fortsätter att öka.
Det innebär att utvecklingen inte är obegränsad, trots den starka trenden.
En ny energikarta växer fram
För marknaden innebär förändringen både möjligheter och risker.
Amerikanska energibolag gynnas av hög efterfrågan, samtidigt som prisnivåerna pressas upp av geopolitisk osäkerhet.
På längre sikt kan utvecklingen få långtgående konsekvenser.
Handelsmönster förändras, investeringar omdirigeras och beroendet av traditionella oljeexportörer minskar.
Det är en förändring som drivs av kris, men som kan bli bestående.
För första gången på över 80 år står USA nära att skriva om sin roll i världens energisystem.
