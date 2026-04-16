För första gången sedan WW2 – USA nära oljerekord

Utvecklingen har fört USA till gränsen av något som inte hänt sedan andra världskriget.

Utvecklingen sker samtidigt som oljepriserna reagerar kraftigt på konflikten i Mellanöstern.

Efter hot om blockad i Hormuzsundet har priserna på både Brent och WTI stigit snabbt, i takt med att en femtedel av världens oljeflöden riskerar att påverkas

Exporten når nya nivåer

Under de senaste veckorna har USA:s export av råolja stigit till omkring 5,2 miljoner fat per dag.

Samtidigt har importen minskat kraftigt, vilket innebär att landet nu är nära att bli nettoexportör.

Det är ett strukturellt skifte.

Efterfrågan från Europa och Asien har ökat när leveranser från Mellanöstern blivit mer osäkra.

Amerikansk olja framstår som ett stabilt alternativ i en allt mer fragmenterad marknad.

ANNONS

En analytiker beskriver utvecklingen som ett resultat av marknadens snabba omställning: “flödena styrs nu om i realtid när riskerna i Mellanöstern ökar”.