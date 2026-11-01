Google och NASA utvecklar en AI-styrd robotassistent för framtida djuprymdsresor, enligt tekniksajten The Register.
Google och NASA utvecklar robotläkare för rymden
Google samarbetar med NASA för att ta fram en robotläkare som ska stötta astronauter vid medicinska nödsituationer och utföra rutinunderhåll under långa expeditioner, enligt The Register.
Samarbetet involverar flera centrala aktörer inom den amerikanska rymdstyrelsen, däribland Human Research Program, robotikteamet vid Johnson Space Center och Jet Propulsion Laboratory.
När människor reser längre ut i solsystemet, till exempel mot Mars, uppstår extrema tidsfördröjningar i radiokommunikationen. En signal tur och retur mellan rymdfarkosten och jorden kan ta upp till 44 minuter. Det gör det omöjligt för flygläkare på marken att ge omedelbara råd i akuta lägen. Därför måste besättningen ha autonoma verktyg ombord som kan agera snabbt och lokalt.
Projektet bygger vidare på Crew Medical Officer Digital Assistant, ett AI-baserat stödsystem som parterna har utvärderat sedan 2025. Mjukvaran körs lokalt på hårdvara som efterliknar datorerna på den internationella rymdstationen ISS.
Nu är målet att ge den digitala assistenten en fysisk kropp.
Stöttar besättningen vid akuta undersökningar
Tanken är inte att roboten ska ersätta den mänskliga läkaren eller medicinska officeren ombord. Snarare fungerar den som en extra uppsättning händer som avlastar besättningen. Om en astronaut exempelvis drabbas av kraftiga ryggsmärtor orsakade av njursten kan roboten hämta och förbereda en ultraljudsapparat.
Därefter kan maskinen assistera med utrustningen, medan läkaren granskar bilderna och fattar beslut om vård.
Systemet styrs via enkla röstinstruktioner direkt från astronauterna. På så sätt behåller människan alltid den fulla kontrollen över all diagnostik och medicinsk behandling.
Utöver vårdinsatser är roboten konstruerad för att hantera last, sortera verktyg och sköta löpande underhåll. När ingen medicinsk hjälp krävs kan den organisera förvaringsutrymmen och flytta utrustning.
Det frigör värdefull tid för en liten besättning som måste fokusera på forskning och navigation.
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Avancerade tester i virtuella miljöer
Projektet befinner sig än så länge på ett tidigt experimentellt stadium. Forskarna använder DeepMinds fysikmotor MuJoCo för att testa hur roboten rör sig och hanterar föremål i virtuella simuleringar. S
amtidigt anpassas navigationsverktyg från Jet Propulsion Laboratory för att roboten säkert ska kunna orientera sig i tredimensionella utrymmen ombord på en trång rymdfarkost.
Under tidiga laboratorieförsök lyckades roboten lokalisera och flytta en medicinväska i 85 procent av fallen. Det visar att grundläggande logistik fungerar, men vägen till att assistera vid faktiska medicinska ingrepp är fortfarande lång.
NASA har bekräftat att man utvärderar flera initiativ inom avancerad AI och robotik tillsammans med externa partners. Ännu finns ingen färdigbyggd enhet som är godkänd för rymdfärder.
Utvecklingen visar dock hur rymdbranschen alltmer förlitar sig på lokal maskininlärning för att klara långa resor långt bortom jordens omloppsbana.
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