Google och NASA utvecklar robotläkare för rymden

Samarbetet involverar flera centrala aktörer inom den amerikanska rymdstyrelsen, däribland Human Research Program, robotikteamet vid Johnson Space Center och Jet Propulsion Laboratory.

När människor reser längre ut i solsystemet, till exempel mot Mars, uppstår extrema tidsfördröjningar i radiokommunikationen. En signal tur och retur mellan rymdfarkosten och jorden kan ta upp till 44 minuter. Det gör det omöjligt för flygläkare på marken att ge omedelbara råd i akuta lägen. Därför måste besättningen ha autonoma verktyg ombord som kan agera snabbt och lokalt.

Projektet bygger vidare på Crew Medical Officer Digital Assistant, ett AI-baserat stödsystem som parterna har utvärderat sedan 2025. Mjukvaran körs lokalt på hårdvara som efterliknar datorerna på den internationella rymdstationen ISS.

Nu är målet att ge den digitala assistenten en fysisk kropp.

Stöttar besättningen vid akuta undersökningar

Tanken är inte att roboten ska ersätta den mänskliga läkaren eller medicinska officeren ombord. Snarare fungerar den som en extra uppsättning händer som avlastar besättningen. Om en astronaut exempelvis drabbas av kraftiga ryggsmärtor orsakade av njursten kan roboten hämta och förbereda en ultraljudsapparat.

Därefter kan maskinen assistera med utrustningen, medan läkaren granskar bilderna och fattar beslut om vård.

Systemet styrs via enkla röstinstruktioner direkt från astronauterna. På så sätt behåller människan alltid den fulla kontrollen över all diagnostik och medicinsk behandling.

Utöver vårdinsatser är roboten konstruerad för att hantera last, sortera verktyg och sköta löpande underhåll. När ingen medicinsk hjälp krävs kan den organisera förvaringsutrymmen och flytta utrustning.

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Det frigör värdefull tid för en liten besättning som måste fokusera på forskning och navigation.

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