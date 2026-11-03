Hjärnceller styr robothund i nytt historiskt genombrott

Tekniken kallas biologisk datorkraft och har flera fördelar jämfört med vanliga datachip. Mänskliga hjärnceller drar ytterst lite energi och är naturligt anpassningsbara. Moderna datorer kräver enorma mängder ström och har ofta svårt att hantera oväntade förändringar.

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Testat i tusentals timmar med Honda

Forskare har kopplat laboratorieodlade nervceller till ett kiselchip för att styra en robothund. Tekniken visar hur biologiska system kan användas i fysiska maskiner. (Foto: Cortical Labs)

Forskarna har tidigare visat att nervceller på chip kan lära sig enkla datorspel som Pong och Doom. Steget ut i den fysiska världen innebär dock betydligt större utmaningar. För att fördjupa förståelsen har teamet även samarbetat med Honda Research Institute Europe i en virtuell miljö.

Under mer än 4 000 timmar testade forskargruppen närmare 1 300 olika signalkombinationer. Målet var att hitta de bästa sätten att stimulera neuronerna och tolka deras svar. Studien, som presenterats vid NeurIPS-konferensen, visar att de levande cellerna i vissa tester kunde prestera bättre och lära sig snabbare än traditionella AI-modeller.

Framtidens autonoma maskiner

Dagens avancerade robotar är skickliga på fysisk balans, löpning och hopp. Däremot har de svårare att avgöra när och hur de ska reagera i helt nya miljöer.

Biologiska chip befinner sig fortfarande på ett tidigt utvecklingsstadium och är varken snabba eller fullt utvecklade ännu. På längre sikt kan tekniken däremot leda till självgående system som anpassar sig snabbt, minns tidigare erfarenheter och fungerar i farliga eller svårtillgängliga miljöer.

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