Elbolagen slår av villors solceller

Genom att tillfälligt stoppa elproduktionen vid 288 tillfällen under sommaren lyckades bolaget undvika prognosticerade obalanser på totalt 51 MWh.

Bakom den tekniska lösningen står den svenska uppstickaren Fever Energy. Företagets plattform kopplar ihop privata solanläggningar, hembatterier och laddboxar så att energibolagen kan styra dem som sammanhängande virtuella kraftverk.

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Dyra straffavgifter tvingar fram smart styrning

I det svenska elsystemet måste produktion och konsumtion hela tiden matcha varandra exakt. För elhandelsbolag med balansansvar innebär avvikelser en stor ekonomisk risk.

Om en felbedömning sker kan Svenska kraftnät ta ut kraftiga straffavgifter, där en enskild kvart med stor obalans kan kosta upp mot 100 000 kronor.

När den kortsiktiga elmarknaden stänger strax före leverans har elbolagen få verktyg kvar att arbeta med. Att kunna reglera produktionen direkt i villakvarteren blir därför en praktisk utväg.

Tekniken bygger på att programvaran först räknar ut vad kunden förlorar på ett avbrott. Om hushållet sparar mer på att använda elen själva hålls anläggningen igång. Vid avstängning fick kunderna en mindre fast ersättning varje månad för att garantera att de inte gick back på arrangemanget.