För att rädda elnätet från obalans stängs villaägares solceller av på distans. Ny smart teknik gör att hushållen slipper extra kostnader.
Elbolagen slår av villors solceller
Svenska energibolag tar nu till nya metoder för att hantera plötsliga svängningar i elnätet. I ett nyligen avslutat pilotprojekt lät Varberg Energi fjärrstyra och stänga av solpaneler hos cirka 420 villaägare.
Genom att tillfälligt stoppa elproduktionen vid 288 tillfällen under sommaren lyckades bolaget undvika prognosticerade obalanser på totalt 51 MWh.
Bakom den tekniska lösningen står den svenska uppstickaren Fever Energy. Företagets plattform kopplar ihop privata solanläggningar, hembatterier och laddboxar så att energibolagen kan styra dem som sammanhängande virtuella kraftverk.
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Dyra straffavgifter tvingar fram smart styrning
I det svenska elsystemet måste produktion och konsumtion hela tiden matcha varandra exakt. För elhandelsbolag med balansansvar innebär avvikelser en stor ekonomisk risk.
Om en felbedömning sker kan Svenska kraftnät ta ut kraftiga straffavgifter, där en enskild kvart med stor obalans kan kosta upp mot 100 000 kronor.
När den kortsiktiga elmarknaden stänger strax före leverans har elbolagen få verktyg kvar att arbeta med. Att kunna reglera produktionen direkt i villakvarteren blir därför en praktisk utväg.
Tekniken bygger på att programvaran först räknar ut vad kunden förlorar på ett avbrott. Om hushållet sparar mer på att använda elen själva hålls anläggningen igång. Vid avstängning fick kunderna en mindre fast ersättning varje månad för att garantera att de inte gick back på arrangemanget.
Virtuella kraftverk avlastar stamnätet
Systemet med sammankopplade hushållsresurser växer snabbt på den nordiska marknaden. Även Vattenfall har nyligen lanserat en liknande styrtjänst för batterier byggd på Fever Energys teknik, enligt uppgifter från bolaget.
Genom att samordna tusentals mindre hembatterier och solpaneler skapas en flexibel resurs som motsvarar traditionella kraftverk. I Sverige finns i dag hundratusentals elbilar och solcellsanläggningar samt tiotusentals hembatterier.
Samlade i ett gemensamt nätverk kan de stabilisera elnätet utan att staten eller energibolagen behöver bygga nya, kostsamma anläggningar. Efter det lyckade testet planerar Varberg Energi nu att erbjuda lösningen till fler solcellsägare till nästa sommarsäsong.
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