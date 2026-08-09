Chefsekonomen: AI tar inte jobben – ännu: "Vi är i bankomatfasen"

Gör pensionen enklare att förstå och hantera

Visst minskade behovet av personal för vissa rutinuppgifter. Men bankomaterna gjorde också bankkontoren billigare att driva, vilket gjorde att fler kunde öppnas.

Resultatet blev att antalet banktjänstemän i USA höll sig förhållandevis stabilt från 1980 fram till omkring 2010.

Den utvecklingen använder Adam Schickling, chefsekonom på Vanguard, för att beskriva AI.

”AI kan i slutändan komma att förändra arbetsmarknaden, precis som mobilbanken förändrade banksektorn. Men det vi ser i dag tyder på att vi fortfarande befinner oss närmare bankomatfasen än mobilbankfasen”, skriver han.

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Bankomaten tog uppgifter – inte hela jobbet

Bankomaten ersatte delar av jobbet, men inte jobbet i sig.

I stället förändrades innehållet. Banker började anställa fler lånehandläggare, kreditanalytiker, privatrådgivare och specialister inom bland annat bedrägerier och risk.

Den stora smällen kom först senare.

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När mobilbanken slog igenom behövde kunderna inte längre gå till ett bankkontor för många vardagliga ärenden. Då automatiserades inte bara en enskild uppgift – en stor del av själva bankbesöket försvann.

I Sverige saknar idag mer än var åttonde kommun ett eget bankkontor och bara under de tre senaste åren har 30 fysiska kontor försvunnit i landet.