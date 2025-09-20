Bitcoin har nått nya rekordnivåer och aktier med koppling till krypto och blockkedjor rusar. För svenska sparare som vill haka på trenden finns flera börshandlade fonder att välja mellan.
Krypto: Här är fonderna som rusar – upp 100 procent
I augusti nådde den mest kända kryptovalutan bitcoin en ny toppnivå, mätt i dollar. Uppgången har pågått i flera år, med vissa kraftiga rekyler längs vägen. Vita husets kryptovänliga inställning är främsta orsaken till att bitcoin når nya rekordnivåer, samtidigt som kryptoindustrin i stort blomstrar, konstaterar CNN och pekar på de lagändringar som gjorts och som gagnar branschen.
Samtidigt sprids användningen av blockkedjetekniken till allt fler områden, och en ström av nya bolag har börsnoterats.
Det har öppnat dörren för investerare som vill få exponering mot krypto – utan att själva köpa digitala valutor.
Privata Affärer har listat de bästa börshandlade fonderna för svenska placerare.
Global X i topp
Den börshandlade fond som gått allra bäst det senaste året är Global X Blockchain ETF (BLCH). Fonden, som är noterad på tyska börsen Xetra och tillgänglig för svenska sparare via nätbanker, har avkastat hela 98 procent på ett år.
Bland de största innehaven finns amerikanska aktörer som Riot Platforms, Iris Energy, Applied Digital och Cipher Mining – alla verksamma inom mining och datakraft. Dessutom ingår kryptobörsen Coinbase.
Populäraste fonden hos spararna
Mätt i antal ägare hos Nordnet är VanEck Crypto and Blockchain Innovators (DAVV) den mest populära fonden. Den finns i över 6 700 nordiska portföljer och har levererat 93 procents avkastning det senaste året. På tre års sikt ligger den på starka 225 procent.
Fonden är brett exponerad mot amerikanska bolag inom kryptobrytning och plattformar.
Nya utmanare på marknaden
Även andra fonder gör avtryck. Bland dem märks Franklin AI Metaverse and Blockchain (FLRA), som fokuserar på bolag kopplade till metavers och techjättar som Nvidia, Oracle och Meta.
Under det senaste året har fonden stigit 43 procent och sticker ut genom att ha den lägsta avgiften i kategorin.
En färsk utmanare är också HANetf REX Crypto Equity Income & Growth (ASWM) som lanserades i juli. Den har redan hunnit klättra 19 procent.
Uppgången kan fortsätta
Framåt finns det tecken på att kryptoboomen kan fortsätta. James Butterfill, krypto-expert och Head of research på svenska Coinshare, menar att inflödet av kapital till Bitcoin är starkt. Det berättade han i en intervju med Dagens PS i juni.
“Drivkrafterna har varit en mix av geopolitiska och monetära faktorer. Bitcoin fungerar både som en tillgång för avkastning och för att bevara värde”, sa han och pekade på att förväntningar om lägre räntor gör krypton mer attraktiv.
Enligt Butterfill finns fyra faktorer som kan driva priserna högre: lättnader i regleringar, staters ökade krypto-reserver, mjukare ekonomiska utsikter och investerares behov av diversifiering.
Riskerna kvarstår
Men trots starka resultat varnar experter för att marknaden kan svänga kraftigt. Privata Affärer påpekar att ”häftiga uppgångar har följts av häftiga fall”.
Historiken visar på rejäla ras: -74 procent 2018 och -64 procent 2022.
Krypto är alltså en marknad med hög risk, även om framtiden för blockkedjor och dess tillämpningar ser spännande ut.
Vill du veta mer om att investera i krypto? Då kan vi slå ett slag för den här guiden.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
