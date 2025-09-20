Krypto: Här är fonderna som rusar – upp 100 procent

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Populäraste fonden hos spararna

ANNONS

Mätt i antal ägare hos Nordnet är VanEck Crypto and Blockchain Innovators (DAVV) den mest populära fonden. Den finns i över 6 700 nordiska portföljer och har levererat 93 procents avkastning det senaste året. På tre års sikt ligger den på starka 225 procent.

Fonden är brett exponerad mot amerikanska bolag inom kryptobrytning och plattformar.

Nya utmanare på marknaden

Även andra fonder gör avtryck. Bland dem märks Franklin AI Metaverse and Blockchain (FLRA), som fokuserar på bolag kopplade till metavers och techjättar som Nvidia, Oracle och Meta.

Under det senaste året har fonden stigit 43 procent och sticker ut genom att ha den lägsta avgiften i kategorin.

En färsk utmanare är också HANetf REX Crypto Equity Income & Growth (ASWM) som lanserades i juli. Den har redan hunnit klättra 19 procent.

Uppgången kan fortsätta

Framåt finns det tecken på att kryptoboomen kan fortsätta. James Butterfill, krypto-expert och Head of research på svenska Coinshare, menar att inflödet av kapital till Bitcoin är starkt. Det berättade han i en intervju med Dagens PS i juni.

“Drivkrafterna har varit en mix av geopolitiska och monetära faktorer. Bitcoin fungerar både som en tillgång för avkastning och för att bevara värde”, sa han och pekade på att förväntningar om lägre räntor gör krypton mer attraktiv.

ANNONS

Enligt Butterfill finns fyra faktorer som kan driva priserna högre: lättnader i regleringar, staters ökade krypto-reserver, mjukare ekonomiska utsikter och investerares behov av diversifiering.

Riskerna kvarstår

Men trots starka resultat varnar experter för att marknaden kan svänga kraftigt. Privata Affärer påpekar att ”häftiga uppgångar har följts av häftiga fall”.

Historiken visar på rejäla ras: -74 procent 2018 och -64 procent 2022.

Krypto är alltså en marknad med hög risk, även om framtiden för blockkedjor och dess tillämpningar ser spännande ut.

Vill du veta mer om att investera i krypto? Då kan vi slå ett slag för den här guiden.