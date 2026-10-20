Europas telegiganter i gemensam pakt mot Elon Musk

Genom att gå samman vill operatörerna ta upp kampen mot amerikanska aktörer på området, främst Elon Musks Starlink, som redan har säkrat licenser på andra marknader.

Initiativet svarar mot EU-kommissionens uttalade mål om att stärka Europas oberoende, säkerhet och motståndskraft gällande samhällsviktig infrastruktur, skriver El Confidencial.

Mobiltäckning överallt på samma villkor

Den nya lösningen bygger på teknik för direktkontakt mellan satellit och mobil, på engelska kallat Direct-to-Device. Målet är att säkerställa full täckning i områden där markbundna mobilmaster helt saknas, exempelvis i avlägsna regioner till havs eller i svår terräng.

Tanken är att alla operatörer ska få använda nätet på samma villkor. Det gör att marknaden hålls öppen, vilket ger kunderna fler val och bättre priser.

Samtidigt vill bolagen baka in rymdtäckningen direkt i vanliga mobilabonnemang. På så sätt kopplar mobilen upp sig mot rymden helt automatiskt när de vanliga masterna inte når.

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