Fyra europeiska telejättar går ihop för att ge mobiltäckning via satellit och utmana Elon Musks Starlink. Tjänsten ska nå vanliga mobiler.
Europas telegiganter i gemensam pakt mot Elon Musk
De europeiska teleoperatörerna Deutsche Telekom, Orange, Telefónica och Vodafone har skrivit under en avsiktsförklaring om att lägga ett gemensamt bud i den kommande tilldelningen av satellitspektrum, rapporterar La Vanguardia. Samarbetet gäller så kallat MSS-spektrum, vilket möjliggör satellittjänster som kopplar upp direkt mot vanliga smarttelefoner.
Genom att gå samman vill operatörerna ta upp kampen mot amerikanska aktörer på området, främst Elon Musks Starlink, som redan har säkrat licenser på andra marknader.
Initiativet svarar mot EU-kommissionens uttalade mål om att stärka Europas oberoende, säkerhet och motståndskraft gällande samhällsviktig infrastruktur, skriver El Confidencial.
Mobiltäckning överallt på samma villkor
Den nya lösningen bygger på teknik för direktkontakt mellan satellit och mobil, på engelska kallat Direct-to-Device. Målet är att säkerställa full täckning i områden där markbundna mobilmaster helt saknas, exempelvis i avlägsna regioner till havs eller i svår terräng.
Tanken är att alla operatörer ska få använda nätet på samma villkor. Det gör att marknaden hålls öppen, vilket ger kunderna fler val och bättre priser.
Samtidigt vill bolagen baka in rymdtäckningen direkt i vanliga mobilabonnemang. På så sätt kopplar mobilen upp sig mot rymden helt automatiskt när de vanliga masterna inte når.
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Delar på jobbet för att hålla nere kostnaderna
Satsningen innebär dock inte att telebolagen själva ska bygga eller skicka upp egna satelliter. Enligt uppgifter till Eco ska operatörerna istället fokusera på att etablera nödvändiga markstationer i Europa samt hantera övervakning och drift.
Själva satelliterna ska levereras av en extern partner från rymdsektorn som bolagen ännu inte har valt. Genom att dela på jobbet och resurserna räknar man med att få ut tekniken snabbare och hålla nere kostnaderna.
Det nya avtalet krockar inte med operatörernas nuvarande samarbeten i rymden. I stället ska det ses som ett extra steg för att säkra Europas inflytande och närvaro ovanför atmosfären under de kommande åren.
Fakta: Satellituppkoppling direkt i mobilen
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MSS-spektrum: Står för Mobile Satellite Services. Det är särskilt allokerade radiofrekvenser reserverade för kommunikation mellan satelliter och rörliga mottagare på jorden.
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Direct-to-Device (D2D): Teknik som gör det möjligt för vanliga mobiltelefoner att kommunicera direkt med satelliter i låg omloppsbana utan att användaren behöver särskilda paraboler eller satellittelefoner.
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Aktörerna bakom: Deutsche Telekom (Tyskland), Orange (Frankrike), Telefónica (Spanien) och Vodafone (Storbritannien).
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Målet: Att skapa ett öppet europeiskt alternativ till amerikanska aktörer som Starlink och Globalstar samt säkra kritisk infrastruktur för kriser och områden med dålig mobiltäckning.
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