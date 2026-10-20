Ny hybridteknik kan lösa kvantdatorernas absolut största problem

De partiklar som bygger upp vår verklighet delas upp i fermioner och bosoner. Fermioner är själva materien, så som elektroner och protoner. Bosoner är kraftbärande partiklar, exempelvis fotoner. Dagens kvantdatorer är duktiga på att beräkna fermioner med hjälp av kvantbitar.

Däremot stöter de på patrull när bosoner ska simuleras, eftersom bosoner kan överlappa varandra i samma kvanttillstånd. Att skala upp antalet kvantbitar för att hantera detta skapar snabbt enorma mängder felaktigheter.

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Fysikern Eleanor Crane leder forskargruppen som har tagit fram den nya hybridmodellen för kvantdatorer. (Foto: eleanorcrane.com)

Ett forskarlag under ledning av fysikern Eleanor Crane vid King’s College London har dock utvecklat ett nytt teoretiskt ramverk som kan kringgå den här flaskhalsen. Genom att integrera kvantbitar med mikrovågsresonatorer i supraledande kretsar skapas en hybridlösning där partiklarna kan beräknas utan att systemen drunknar i brus.

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Utnyttjar befintliga komponenter i systemet

Konstruktionen bygger på att använda komponenter som redan existerar inom supraledande kvantteknik. Mikrovågorna som cirkulerar i hålrummen är i praktiken partiklar av ljus och fungerar därför som naturliga bosoner. Istället för att tvinga fram komplexa och resurskrävande koder kan forskarna låta systemets egna egenskaper utföra beräkningarna direkt på mikrovågsnivå.

Forskargruppen har visat att hybridsystemet minskar beräkningsbördan drastiskt jämfört med konventionella enheter. Att återskapa motsvarande precision på en vanlig kvantdator kräver en feltolerans som i dag ligger långt bortom vad ingenjörer kan bygga.

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Med hybridmetoden kan beräkningarna genomföras med rimliga hårdvarukrav och med en teknik som ligger nära dagens befintliga komponenter.

Det här öppnar dörren för att modellera avancerade material och kemiska förlopp långt innan storskaliga, helt felkorrigerade kvantdatorer är färdigutvecklade på marknaden.