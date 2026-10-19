Finskt AI-drag i Sverige: Norrin köper Göteborgsbolag

Affären är ett strategiskt steg för att etablera ett bredare helhetserbjudande inom artificiell intelligens och avancerad datahantering för den svenska marknaden.

Den sammanslagna verksamheten siktar framåt på en årlig organisk tillväxttakt på över 30 procent i Sverige, vilket enligt ledningen även förväntas kräva omfattande rekryteringar lokalt under kommande verksamhetsår.

Genom köpet växer den svenska organisationen omedelbart med Mindcamps 40 specialister inom affärsintelligens, data och AI. Omsättningsmässigt innebär tillskottet ett markant lyft. Utan förvärvet beräknades Norrins svenska verksamhet omsätta omkring 34 miljoner kronor under 2026.

Med Mindcamps omsättning på cirka 55 miljoner kronor inräknad beräknas den svenska pro forma-omsättningen landa på cirka 86 miljoner kronor, motsvarande 7,8 miljoner euro, för helåret.

Ändrade kundkrav formar ny IT-marknad

Bakgrunden till affären är den pågående AI-omställningen, som förändrar näringslivets behov av externa IT- och teknikleverantörer. Enligt Norrins vd Seppo Kuula räcker det inte längre att enbart agera nischspecialist inom enskilda dataplattformar eller isolerade analysverktyg, vilket ofta var fallet under tidigare skiften mot molninfrastruktur.

”Företag behöver partners som kan stödja dem hela vägen när de börjar arbeta med AI, från att beskriva hur processerna ska se ut till att bygga de verktyg som det nya arbetssättet kräver”, säger Kuula.

Norrin, som totalt sysselsätter cirka 250 personer i Norden och omsätter över 330 miljoner kronor, ser ett ökat tryck från etablerade industrikunder och organisationer att omvandla AI-strategier till konkreta operativa lösningar. Göteborg pekas i sammanhanget ut som ett särskilt intressant tillväxtkluster där tung industri möter teknisk spetskompetens.