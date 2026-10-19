Finska IT-bolaget Norrin förvärvar Göteborgsbaserade Mindcamp för att möta efterfrågan på AI och öka tillväxten på den svenska marknaden.
Finskt AI-drag i Sverige: Norrin köper Göteborgsbolag
Det finländska IT- och konsultbolaget Norrin köper Göteborgsbaserade Mindcamp, enligt ett färskt pressmeddelande från bolaget. Mindcamp är specialiserat på avancerad dataanalys samt datadriven verksamhetsstyrning, och förvärvet markerar Norrins andra större expansion i Sverige på kort tid efter köpet av Stockholmsbolaget BizOne under slutet av 2025.
Affären är ett strategiskt steg för att etablera ett bredare helhetserbjudande inom artificiell intelligens och avancerad datahantering för den svenska marknaden.
Den sammanslagna verksamheten siktar framåt på en årlig organisk tillväxttakt på över 30 procent i Sverige, vilket enligt ledningen även förväntas kräva omfattande rekryteringar lokalt under kommande verksamhetsår.
Genom köpet växer den svenska organisationen omedelbart med Mindcamps 40 specialister inom affärsintelligens, data och AI. Omsättningsmässigt innebär tillskottet ett markant lyft. Utan förvärvet beräknades Norrins svenska verksamhet omsätta omkring 34 miljoner kronor under 2026.
Med Mindcamps omsättning på cirka 55 miljoner kronor inräknad beräknas den svenska pro forma-omsättningen landa på cirka 86 miljoner kronor, motsvarande 7,8 miljoner euro, för helåret.
Ändrade kundkrav formar ny IT-marknad
Bakgrunden till affären är den pågående AI-omställningen, som förändrar näringslivets behov av externa IT- och teknikleverantörer. Enligt Norrins vd Seppo Kuula räcker det inte längre att enbart agera nischspecialist inom enskilda dataplattformar eller isolerade analysverktyg, vilket ofta var fallet under tidigare skiften mot molninfrastruktur.
”Företag behöver partners som kan stödja dem hela vägen när de börjar arbeta med AI, från att beskriva hur processerna ska se ut till att bygga de verktyg som det nya arbetssättet kräver”, säger Kuula.
Norrin, som totalt sysselsätter cirka 250 personer i Norden och omsätter över 330 miljoner kronor, ser ett ökat tryck från etablerade industrikunder och organisationer att omvandla AI-strategier till konkreta operativa lösningar. Göteborg pekas i sammanhanget ut som ett särskilt intressant tillväxtkluster där tung industri möter teknisk spetskompetens.
Helhetsgrepp från datahantering till ledningsstöd
Mindcamp har under de senaste åren ställt om sin leveransmodell mot mer tillämpad artificiell intelligens. Bolagets vd Wiko Law pekar på att integrationen i en större nordisk koncern gör det möjligt att skala upp implementeringar mot större företag och mer komplexa driftsmiljöer.
”Vi har snabbt ställt om till ett AI-bolag, något som är möjligt för ett bolag av vår storlek. Vår snabbhet och praktiska erfarenhet av AI kombineras nu med Norrins förmåga att leverera AI-lösningar i större skala”, säger Law.
Efter integrationen omfattar koncernens erbjudande hela kedjan: Från underliggande datainfrastruktur, migrering och integration till maskininlärningsmodeller, AI-drivna affärsprocesser och förändringsledning. På den svenska kundlistan återfinns sedan tidigare bland annat Boliden, Skanska, Kicks, Martin & Servera, Tempcon Group och Östgötatrafiken, vilka nu får tillgång till det breddade tjänsteutbudet.
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