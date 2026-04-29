Europa: Hit flyttar världens AI-talanger

Storbritannien är fortfarande Europas största AI-marknad sett till antal personer. Landet har omkring 145 000 AI-specialister och rankas som den tredje största marknaden i världen.

Men när man räknar AI-talanger per invånare blir bilden en annan.

Då sticker små länder ut. Irland är näst störst i världen efter Singapore, med 4,19 AI-specialister per 1 000 invånare. Även Schweiz, Luxemburg, Nederländerna och Danmark placerar sig högt.

I Irland står indiska medarbetare för nästan 30 procent av landets AI-talangpool. Året före låg andelen på 21 procent.

Missa inte: De tre största misstagen på en intervju – du ryker på 10 minuter. Dagens PS

Tyskland blir AI-nav

Tyskland lyfts också fram som ett av Europas starkaste AI-länder.

Landet har 17 000 AI-ingenjörer, vilket är den fjärde högsta siffran i världen. Enligt forskarna stärker det Tysklands position som ett av Europas ledande centrum för avancerad AI.

Även på stadsnivå syns utvecklingen. München, Amsterdam och Berlin är de enda europeiska städerna som finns med bland de 25 främsta i världen när det gäller koncentrationen av AI-kompetens.

Nederländerna lockar amerikaner

Även Nederländerna pekas ut som en vinnare i Europas nya AI-karta.

Landet lockar allt fler amerikanska AI-specialister som flyttar till Europa. Dessutom har Nederländerna det högsta antalet AI-ingenjörer i EU.

Den starka kompetensen har förvisso ännu inte fullt ut omsatts i kommersiell framgång. Riskkapitalinvesteringarna i nederländska AI-bolag ligger fortfarande efter det europeiska snittet.

Läs även: Svensk AI-expert: Vi glider in i en farlig bekvämlighetskultur. Realtid

Frankrike tappar fart

Paris är fortfarande en av Europas viktigaste techstäder. Men landet har tappat i rankingen och har fått svårare att behålla och locka internationella AI-talanger.

Detta trots att Frankrike har tagit bort en skatt på att anställa personer från länder utanför EU. Under 2025 föll de långsiktiga visumen för utländska talanger med nästan 8 procent.

Forskarna pekar på att Frankrike har en finansieringsutmaning. Landet har ett starkt AI-system, men långsammare anpassning och svagare investeringsdynamik har gjort att konkurrenter dragit ifrån.

Indien blir allt viktigare

En annan tydlig trend är Indiens växande betydelse.

Indiska AI-specialister utgör nu mer än 16 procent av den globala AI-arbetskraften. En växande skara väljer dessutom Europa för studier och karriär.

I EU har andelen indiska AI-talanger ökat från 7,7 procent 2024 till 8,3 procent 2025.

För Europa kan det bli avgörande.

Kampen om AI handlar inte bara om teknik, bolag och investeringar. Den handlar också om människor – och just nu verkar det som att allt fler av dem väljer Europa.

Läs också: Rapport: Snart dominerar AI pensionsrådgivningen. E55