EU vill minska mobilberoendet – Funktionerna måste kunna stängas av

Med autoplay måste användaren själv göra något för att nästa video inte ska starta, och funktionen utnyttjar användarens benägenhet att bli kvar i det som redan pågår.

”Digital Fairness Act ger konsumenterna tillbaka kontrollen”, sade EU:s konsumentkommissionär Michael McGrath enligt Irish Examiner. Rätten att stänga av funktionerna i mobilen skulle gälla även i Sverige, där 83 procent av alla 13–16-åringar använder sociala medier varje dag enligt Mediemyndighetens siffror, som regeringen lyfte fram i juni i år.

Förslaget ska också förbjuda försäljning av lootboxar, slumpvisa köp i spel, till minderåriga, och det ska bli lättare att säga upp abonnemang som förnyas automatiskt. Innan förslaget blir lag måste medlemsländerna och Europaparlamentet godkänna det.

Meta och Google fälldes i Los Angeles

Design som håller kvar unga användare prövades i mars av en jury i Los Angeles, som fällde Meta och Google. Kvinnan som stämde bolagen kallas Kaley i rättegången och är i dag 20 år.

Meta-vd:n Mark Zuckerberg vittnade i rättegången som inte gick hans företags väg. (Foto: Damian Dovarganes /AP/TT).

Hon började använda Youtube som sexåring och Instagram som nioåring. Juryn slog fast med tio röster mot två att bolagen varit vårdslösa och ålade dem att betala 6 miljoner dollar i skadestånd. Båda bolagen har meddelat att de ska överklaga.

Meta, som ska stå för 70 procent av skadeståndet, omsatte 200,97 miljarder dollar under 2025. EU:s bötestak på 6 procent motsvarar för bolaget drygt 12 miljarder dollar, omkring 120 miljarder kronor med dagens dollarkurs.

För att minska mobilberoendet måsta användaren välja själv

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Förslaget förbjuder inte funktionerna, som får vara påslagna tills användaren själv slår av dem. I USA har Meta gått med på en begränsning som är påslagen från början. Enligt uppgörelsen med 29 amerikanska delstater i augusti är tonåringar som standard begränsade till två timmar om dagen på Facebook och Instagram.

Den digitala rättighetsorganisationen EDRi menar att EU borde ha gått längre. ”Varför erkänna problemet med beroendeframkallande design så tydligt utan att ställa hårdare krav för att stoppa det?”, säger en rådgivare på EDRi, till EUobserver. ”Att erbjuda ett sätt att välja bort funktionerna borde inte automatiskt räknas som tillräckligt.”