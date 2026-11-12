Tiotusentals användare över hela världen kommer inte åt sin mejl under torsdagskvällen. Över 130 000 felanmälningar har registrerats för bara Outlook.
Just nu: Microsoft ligger nere – hundratusentals drabbade
Störningarna tog fart strax efter klockan 18.00 svensk tid, rapporterar tekniksajten Techradar. Värst drabbad är mejltjänsten Outlook.
Siffror från Downdetector, som USA Today och Beacon Journal tagit del av, visar att felanmälningarna för Outlook nådde en topp på 128 874 rapporter vid klockan 19.09 svensk tid. Strax därefter låg siffran på närmare 130 000 medan över 47 000 användare anmälde fel i kontorspaketet Microsoft 365.
Även chattverktyget Teams, AI-assistenten Copilot och molntjänsten Onedrive drabbades av störningar, liksom molnplattformen Azure.
Microsofts egen statussida kraschade
När Techradar försökte gå in på Microsofts officiella statussida för att kontrollera driftläget låg även den nere. På plattformen X vittnar användare från flera håll om att det inte går att logga in eller skicka mejl.
På sin statussida för konsumentprodukter bekräftar Microsoft läget och klassar det som en försämring av tjänsten.
”Användare kan ha svårt att komma åt eller utföra flera åtgärder i Microsoft 365-tjänster som Outlook.com och Onedrive”, skriver bolaget i sin uppdatering klockan 20.29 svensk tid.
Styr om trafiken
Under kvällen har Microsoft lagt ut flera uppdateringar på sitt officiella X-konto. Klockan 19.07 svensk tid bekräftade jätten att problemet kan påverka anslutningen till Microsoft 365 i samtliga regioner.
”Vi har börjat omfördela anslutningstrafik över vår bredare globala infrastruktur för att hjälpa till att balansera belastningen”, meddelade Microsoft på X klockan 19.48.
Vid 19.50-tiden hade felanmälningarna för Outlook på Downdetector sjunkit till 92 914 rapporter, medan Microsoft 365 låg kvar på runt 37 000 anmälningar.
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