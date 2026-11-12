Just nu: Microsoft ligger nere – hundratusentals drabbade

Även chattverktyget Teams, AI-assistenten Copilot och molntjänsten Onedrive drabbades av störningar, liksom molnplattformen Azure.

Microsofts egen statussida kraschade

När Techradar försökte gå in på Microsofts officiella statussida för att kontrollera driftläget låg även den nere. På plattformen X vittnar användare från flera håll om att det inte går att logga in eller skicka mejl.

På sin statussida för konsumentprodukter bekräftar Microsoft läget och klassar det som en försämring av tjänsten.

”Användare kan ha svårt att komma åt eller utföra flera åtgärder i Microsoft 365-tjänster som Outlook.com och Onedrive”, skriver bolaget i sin uppdatering klockan 20.29 svensk tid.

Styr om trafiken

Under kvällen har Microsoft lagt ut flera uppdateringar på sitt officiella X-konto. Klockan 19.07 svensk tid bekräftade jätten att problemet kan påverka anslutningen till Microsoft 365 i samtliga regioner.

”Vi har börjat omfördela anslutningstrafik över vår bredare globala infrastruktur för att hjälpa till att balansera belastningen”, meddelade Microsoft på X klockan 19.48.

Vid 19.50-tiden hade felanmälningarna för Outlook på Downdetector sjunkit till 92 914 rapporter, medan Microsoft 365 låg kvar på runt 37 000 anmälningar.

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