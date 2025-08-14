Norska säkerhetstjänsten avslöjar att ryska hackare slog ut en energianläggning i flera timmar och varnar för att fler attacker kan komma.
Ryska hackare tog över norsk energianläggning
Ryska hackare tog i april kontroll över en damm i Bremanger, sydvästra Norge.
Enligt den norska säkerhetstjänsten PST var dammens ventiler öppna under timmar innan personalen lyckades stänga dem och återställa systemet.
Missa inte: Ny forskning vänder på allt – du lär dig helt fel. Dagens PS
Ryska hackare orsakade timmar av vattenflöde
Den norska dagstidningen VG rapporterar att hackarna tog sig in i dammens styrsystem och öppnade ventilerna, vilket ledde till att stora mängder vatten släpptes ut under fyra timmar.
“Det handlar om att visa vad de är kapabla till”, förklarade Beate Gangås, chef för den norska säkerhetstjänsten PST, när hon berättade om attacken under ett offentligt seminarium om pro-ryska cyberoperationer.
Gangås uppgav att antalet cyberattacker mot västerländsk infrastruktur ökar.
“Vi måste vara beredda på fler försök att störa samhällsviktiga system”, tillade hon.
Läs också: Spanjor tar över Ikea – historiskt vd-byte. Dagens PS
Del av hybridkrigföring
Vid samma evenemang sa Nils Andreas Stensønes, chef för den norska underrättelsetjänsten, att Ryssland är ”det största hotet mot Norges säkerhet”.
Cyberattacker mot vattenanläggningar och energiinfrastruktur är en del av Rysslands hybridkrigföring. Politico skriver att attacken i Bremanger har likheter med ett fall i Texas i januari 2024, då en vattenanläggning hackades och fick översvämningar som följd.
Enligt CNN misstänks en hackargrupp med koppling till den ryska militära underrättelsetjänsten GRU ligga bakom attacken mot en vattenanläggning i Muleshoe, Texas. Där tog sig angriparna in via ett fjärrinloggningssystem för industriell mjukvara, vilket gjorde det möjligt att manipulera en vattentank. Tanken svämmade över i 30–45 minuter innan anläggningen stängdes ner och övergick till manuell drift.
Flera närliggande orter i norra Texas vidtog samtidigt försiktighetsåtgärder efter att ha upptäckt misstänkt aktivitet i sina nätverk. FBI utreder händelserna, som enligt experter är ett ovanligt exempel på att hackare fått tillgång till och stört känslig industriell utrustning i USA.
Svenska energibolag varnar
Den norska dammen ligger i Bremanger, cirka 15 mil norr om Bergen, och används inte för energiproduktion. Lokala medier rapporterar att angriparna utnyttjade ett säkerhetsglapp orsakat av ett svagt lösenord.
Även svenska energibolag ser en ökande hotbild. Realtid skrev tidigare om hur Varberg Energi lät hackare testa säkerheten i sitt virtuella elnät, med resultatet att intrång ofta var möjligt genom exempelvis phishing, bristande nätverkssegmentering eller svaga skydd i uppkopplade produkter som laddboxar och solceller.
”Det pekar på vikten av att myndigheter och vi som energibolag behöver ställa lika höga krav på säkerhetsarbete, inte minst hos de bolag som säljer styrning av allt från laddboxar till värmepumpar och stora batterier”, sa Mats Balkö, affärsområdeschef för innovation och hållbarhet på Varberg Energi, till Dagens Nyheter.
Kim Elman, Sverigechef på Northwave Cyber Security, betonade i samma artikel vikten av systematisk testning och övervakning för att snabbt upptäcka intrångsförsök.
“Vi måste våga prata om riskerna, även om det komplicerar den gröna omställningen”, sa han.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
