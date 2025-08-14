Ryska hackare tog över norsk energianläggning

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

Del av hybridkrigföring

Vid samma evenemang sa Nils Andreas Stensønes, chef för den norska underrättelsetjänsten, att Ryssland är ”det största hotet mot Norges säkerhet”.

Cyberattacker mot vattenanläggningar och energiinfrastruktur är en del av Rysslands hybridkrigföring. Politico skriver att attacken i Bremanger har likheter med ett fall i Texas i januari 2024, då en vattenanläggning hackades och fick översvämningar som följd.

Enligt CNN misstänks en hackargrupp med koppling till den ryska militära underrättelsetjänsten GRU ligga bakom attacken mot en vattenanläggning i Muleshoe, Texas. Där tog sig angriparna in via ett fjärrinloggningssystem för industriell mjukvara, vilket gjorde det möjligt att manipulera en vattentank. Tanken svämmade över i 30–45 minuter innan anläggningen stängdes ner och övergick till manuell drift.

Flera närliggande orter i norra Texas vidtog samtidigt försiktighetsåtgärder efter att ha upptäckt misstänkt aktivitet i sina nätverk. FBI utreder händelserna, som enligt experter är ett ovanligt exempel på att hackare fått tillgång till och stört känslig industriell utrustning i USA.

Svenska energibolag varnar

Den norska dammen ligger i Bremanger, cirka 15 mil norr om Bergen, och används inte för energiproduktion. Lokala medier rapporterar att angriparna utnyttjade ett säkerhetsglapp orsakat av ett svagt lösenord.

Även svenska energibolag ser en ökande hotbild. Realtid skrev tidigare om hur Varberg Energi lät hackare testa säkerheten i sitt virtuella elnät, med resultatet att intrång ofta var möjligt genom exempelvis phishing, bristande nätverkssegmentering eller svaga skydd i uppkopplade produkter som laddboxar och solceller.

”Det pekar på vikten av att myndigheter och vi som energibolag behöver ställa lika höga krav på säkerhetsarbete, inte minst hos de bolag som säljer styrning av allt från laddboxar till värmepumpar och stora batterier”, sa Mats Balkö, affärsområdeschef för innovation och hållbarhet på Varberg Energi, till Dagens Nyheter.

Kim Elman, Sverigechef på Northwave Cyber Security, betonade i samma artikel vikten av systematisk testning och övervakning för att snabbt upptäcka intrångsförsök.

“Vi måste våga prata om riskerna, även om det komplicerar den gröna omställningen”, sa han.

