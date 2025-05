Kina: Världsledande i el, kol och utsläpp

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Nära hälften av alla nya bilar

2024 stod elbilar för 47,9 procent av den totala försäljningen av personbilar i Kina. Det är en fullständig explosion sedan 2020 då laddbara elbilar bara stod för 6,3 procent av försäljningen. I Europa utgjorde elbilar 23 procent av nybilsförsäljningen 2024.

Kina har även byggt ut sitt järnvägsnät markant och den vägen bidragit till att snabbare elektrifiera landets transporter.

Kina har ett nät av höghastighetsjärnvägar på 4 500 mil, fem gånger så mycket som EU, och väntas utöka nätet till 6 000 mil fram till år 2030.

Har tagit befälet globalt

När Kinas diktator Xi Jinping kom till makten 2012 var landet starkt beroende av andra länder för sin energiförsörjning.

Importen av kol och olja hade nått rekordnivåer, vilket både frestade på ekonomin och utsatte landet för potentiella störningar i försörjningen.

13 år senare har Kina inte bara nått egen energiförsörjning utan även tagit kontroll över alla de kritiska mineraler som ligger till grund för framtiden.

Kina leder nu det som kallas den fjärde industriella revolutionen och gör enorma framsteg inom elektrifiering, förnybar energi, AI, robotik och ”Internet of things”, skriver Oilprice.

Det är ren energi som i hög grad driver Kinas tillväxt. Förnybar energi står för rekordhöga 10 procent av Kinas BNP i 2024 års siffror och driver en fjärdedel av den ekonomiska expansionen, enligt Centre for Research on Energy and Clean Air.

Avgörande för klimatet

Vid sidan av energisäkerhet och ekonomisk tillväxt anses elektrifieringen ha en avgörande roll i arbetet mot klimatförändringar och dito hot.

Det är extra avgörande för Kina, fortfarande världens största förorenare och utsläppare av växthusgaser.

Samtidigt som man kan slå sig för bröstet för elektrifieringens framgångar, nådde Kinas utsläpp rekordnivåer under 2024, drivet av allt större kolanvändning.

Internationella energiorganet IEA tror att Kinas kolanvändning kommer att nå en topp 2025 och sedan minska, men samtidigt kommer rapporter om att Kina fortsätter att bygga kolkraftverk.

Uppgifter från Reuters nyligen talar om kinesiska planer att bygga nya kolkraftverk fram till och med 2030.

