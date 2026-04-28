Kina en vinnare på Iran-kriget: "Har blivit motorn"

Dominerar tillverkning av grön teknik

Enligt analyser från Ember gäller det särskilt leveranser till länder i Asien och Afrika där energibristen slagit hårt.

För många regeringar handlar det inte bara om klimatpolitik, utan om att minska beroendet av importerad olja.

När priserna stiger snabbt blir investeringar i egen elproduktion mer attraktiva, särskilt i form av solkraft som blivit billigare över tid.

Kina har under flera år byggt upp en dominerande roll inom produktion av grön teknik. Det gäller allt från solpaneler till batterier och elbilar. När efterfrågan nu ökar globalt får landet en tydlig fördel.

Kan vara tillfällig ökning

Även transportsektorn påverkas. Ökad användning av elfordon bidrar till att dämpa efterfrågan på olja, vilket på sikt kan förändra energimarknaden i grunden.

En del av den kraftiga exportökningen kan vara tillfällig, bland annat på grund av förändrade skatteregler i Kina.

Men riktningen är tydlig. Osäkerheten kring fossila bränslen gör att fler länder vill stå bättre rustade inför framtida kriser.

Utvecklingen pekar mot en energimarknad där förnybara alternativ får större betydelse, samtidigt som Kinas roll som leverantör stärks ytterligare.

