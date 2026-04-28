Energikrisen får allt fler att titta närmare på förnybar energi. Det tjänar Kina på som står för en stor del av tillverkningen.
Kina en vinnare på Iran-kriget: "Har blivit motorn"
Kriget i Iran har skakat om energimarknaden och fått många länder att snabbt tänka om kring sin energiförsörjning.
När oljeleveranserna störts och priserna blivit mer svängiga ökar intresset för alternativ som sol- och vindkraft.
I den utvecklingen hamnar Kina i en stark position.
Tufft för importberoende ekonomier
Störningarna i Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har gjort många importberoende ekonomier sårbara.
Flera asiatiska länder har försökt hantera situationen genom att minska energianvändningen, men också genom att påskynda investeringar i förnybar energi.
”Solenergi har redan blivit den globala ekonomins motor, och nu höjer de nuvarande chockerna i fossila bränslepriser den ytterligare”, säger Euan Graham på Ember till CNN.
Redan nu syns en tydlig effekt i handelsstatistiken. Kinas export av solpaneler, batterier och elfordon ökade kraftigt i mars och nådde nya rekordnivåer.
Dominerar tillverkning av grön teknik
Enligt analyser från Ember gäller det särskilt leveranser till länder i Asien och Afrika där energibristen slagit hårt.
För många regeringar handlar det inte bara om klimatpolitik, utan om att minska beroendet av importerad olja.
När priserna stiger snabbt blir investeringar i egen elproduktion mer attraktiva, särskilt i form av solkraft som blivit billigare över tid.
Kina har under flera år byggt upp en dominerande roll inom produktion av grön teknik. Det gäller allt från solpaneler till batterier och elbilar. När efterfrågan nu ökar globalt får landet en tydlig fördel.
Kan vara tillfällig ökning
Även transportsektorn påverkas. Ökad användning av elfordon bidrar till att dämpa efterfrågan på olja, vilket på sikt kan förändra energimarknaden i grunden.
En del av den kraftiga exportökningen kan vara tillfällig, bland annat på grund av förändrade skatteregler i Kina.
Men riktningen är tydlig. Osäkerheten kring fossila bränslen gör att fler länder vill stå bättre rustade inför framtida kriser.
Utvecklingen pekar mot en energimarknad där förnybara alternativ får större betydelse, samtidigt som Kinas roll som leverantör stärks ytterligare.
