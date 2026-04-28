Geotermisk energi – evig grön revolution väntar?

”Det är definitivt ett energislag som kan bidra till energisystemet. Enligt IEA, International Energy Agency, motsvarar den tekniska potentialen i nästa generations geotermala system upp till 140 gånger världens nuvarande elbehov”, säger Maria Ask, universitetslektor i geofysik vid Uppsala Universitet i en artikel på universitetets hemsida.

Evig grön energikälla

I teorin är jordens värme en evig grön energikälla för människan. Problemet har alltid varit att komma åt den. I länder som Island och Italien med hög vulkanisk aktivitet finns det kraftverk som drar nytta av värmen i jordens inre, men det krävs just hög aktivitet.

Men teknikutvecklingen går fort framåt, och öppnar nya marknader. I nästa generations geotermiska teknologier kan även tätare berggrund användas, vilket väsentligt ökar antalet områden i världen som lämpar sig för geotermisk energiutvinning.

”Den geotermiska energiproduktionen ökar snabbt globalt, särskilt i USA och Kina. Tekniska framsteg har gjort geotermisk energi mer kostnadseffektiv och möjlig att utvinna på större djup”, säger Maria Ask.

”Beroende på vattnets temperatur och flöde kan värme och/eller el utvinnas. Värme kan produceras från små djup redan från cirka 10 grader med hjälp av värmepumpteknik, det vill säga bergvärme. Vid högre temperaturer från större djup kan värmen matas direkt in i fjärrvärmenät”, säger Maria Ask.

IEA: Står sig mot sol och vind

Enligt IEA kan kan geotermisk energi stå sig väl i konkurrens med sol- och vindkraft, även om de kompletteras med batterilagring.

Sajten Oilprice lyfter fram en rapport från Rhodium Group, ett oberoende forskningsföretag och tankesmedja baserad i New York, som påstår att geotermisk energi skulle kunna möta upp till 64 procent av den förväntade tillväxten i datacenters energibehov redan i början av 2030-talet

Geotermisk energi har dessutom Trump-administrationen i USA:s fulla stöd, till skillnad från andra gröna energislag som sol och vind. Detta energislag kan vara undantaget där presidentens devis om ”Drill baby, drill” faktiskt kan bli en bra idé för klimatet.

