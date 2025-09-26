“Om de attackerar vår energi, stöder president Trump att vi kan svara mot deras energi”, säger Zelenskyj till Axios.

Energikriget förs med drönare

Attacker mot energiinfrastruktur med drönare är en del i Ukrainas strategi att slå mot Rysslands krigsekonomi och sänka landets intäkter från olja. Ryssland har i åratal slagit hårt mot Ukrainas energisystem som en del i landets krigföring.

Reuters skriver att Ryssland just nu har överskott på diesel, men att andra populära bränsletyper tidvis saknas på bensinstationer på grund av minskad raffineringskapacitet.

Skarpt skifte i retoriken

Trump och Zelenskyj träffades tidigare i veckan i samband med FN:s generalförsamling, vilket följdes av ett skarpt skifte i Trumps retorik kring Ukraina och Ryssland. Trump skrev på sin sociala medier-kanal att han nu tror att Ukraina kan vinna kriget och ta tillbaka allt förlorat land.

I intervjun med Axios säger Zelenskyj också att han bad Trump om ytterligare vapensystem som han tror skulle sätta “ytterligare press på Putin att sätta sig ner och tala”.

