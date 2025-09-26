Med stöd från Donald Trump planerar Ukraina att eskalera energikriget och slå mot Rysslands oljeintäkter för att sätta press på Putin.
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj berättade i en intervju med Axios på torsdagen att den senaste tidens attacker mot rysk energiinfrastruktur sker med godkännande av Donald Trump.
Energikriget eskalerar – Trump godkände nya bombningar
Med stöd från Donald Trump planerar Ukraina att eskalera energikriget och slå mot Rysslands oljeintäkter för att sätta press på Putin.
“Om de attackerar vår energi, stöder president Trump att vi kan svara mot deras energi”, säger Zelenskyj till Axios.
Energikriget förs med drönare
Attacker mot energiinfrastruktur med drönare är en del i Ukrainas strategi att slå mot Rysslands krigsekonomi och sänka landets intäkter från olja. Ryssland har i åratal slagit hårt mot Ukrainas energisystem som en del i landets krigföring.
Reuters skriver att Ryssland just nu har överskott på diesel, men att andra populära bränsletyper tidvis saknas på bensinstationer på grund av minskad raffineringskapacitet.
Skarpt skifte i retoriken
Trump och Zelenskyj träffades tidigare i veckan i samband med FN:s generalförsamling, vilket följdes av ett skarpt skifte i Trumps retorik kring Ukraina och Ryssland. Trump skrev på sin sociala medier-kanal att han nu tror att Ukraina kan vinna kriget och ta tillbaka allt förlorat land.
I intervjun med Axios säger Zelenskyj också att han bad Trump om ytterligare vapensystem som han tror skulle sätta “ytterligare press på Putin att sätta sig ner och tala”.
Läs även: EU fruktar Trumps vändning – “början på skuldspelet” (Dagens PS)
Läs även: Trump till Nato: Skjut ner ryska flygplanen (Dagens PS)
Läs även: Nya tullhot från Trump – sjukhus och bilindustri kan få miljardnota (Realtid)
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
