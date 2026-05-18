Forskare har samlat in termisk data om hur smält salt beter sig i reaktorer. Ett genombrott som kan påskynda kommersialisering av MSR-teknik som ger nytt bränsle till kärnkraftsrallyt på börsen.
Smältsaltreaktorer tar ett avgörande steg mot kommersialisering
Dagens PS har länge bevakat hur kärnkraftens renässans formar sig på global och svensk nivå, från AI-driven efterfrågan till Vattenfalls SMR-planer vid Ringhals. Nu tillkommer ett tekniskt genombrott som kan flytta tidslinjerna för nästa generations reaktorer.
Forskare vid Oak Ridge National Laboratory i Tennessee (ORNL) har för första gången samlat in tillförlitlig experimentell data om hur smält salt faktiskt uppför sig inuti en reaktor under drift. Det var även på samma laboratorium som världens allra första MSR testades på 1960-talet.
Det handlar om detaljerade mätningar av värmeöverföring och flödesegenskaper. Precis den typ av data som hittills saknats och som har bromsat både reaktordesign och myndighetsgodkännanden för smältsaltreaktorer eller ”MSR” som de även kallas.
Många teoretiskt positiva fördelar
MSR-tekniken har länge lockat med ett imponerande löftespaket jämfört med konventionell kärnkraft: kortare halveringstider på kärnavfallet, lägre vattenförbrukning, färre risker för härdsmältor och lägre driftskostnader.
Problemet har varit verifieringen. Utan pålitliga termiska data går det inte att modellera reaktorerna tillräckligt precist för att regulatorerna ska godkänna dem.
Det är just det hålet som ORNL nu börjar fylla.
Timingen är allt för börsen
Tre trender sammanfaller just nu: AI-boomen driver en historisk ökning av efterfrågan på el, konflikten kring Hormuzsundet pressar på energisäkerheten, och länder från USA till Sverige sätter kärnkraft högt på politisk dagordning.
Realtid rapporterade nyligen om hur bristen på anrikat uran riskerar att bromsa hela kärnkraftsbommen trots gott om uran i marken. En MSR-teknologi som behöver mindre bränsle och genererar mer lätthanterligt avfall adresserar delar av just den flaskhalsen.
För investerare med kärnkraftsexponering via uranaktier eller reaktorbolag är ORNL-genombrotten värda att notera. Tekniska milstolpar av den här typen minskar osäkerheten i projektvärderingar.
Vad det betyder för Sverige
Videberg Kraft ska senast vid utgången av 2026 välja leverantör till Väröhalvöns planerade SMR-park, med siktet inställt på upp till 1 500 MW ny kärnkraft. Beslutet baseras på befintliga ljusvattenreaktorer, inte MSR.
Forskningsframsteg som ORNL:s ökar dock sannolikheten för att nästa generations reaktorer faktiskt når marknaden inom det tidsfönster som svenska energiplanerare arbetar mot, det vill säga 2030-talet.
