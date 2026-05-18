Smältsaltreaktorer tar ett avgörande steg mot kommersialisering

Forskare vid Oak Ridge National Laboratory i Tennessee (ORNL) har för första gången samlat in tillförlitlig experimentell data om hur smält salt faktiskt uppför sig inuti en reaktor under drift. Det var även på samma laboratorium som världens allra första MSR testades på 1960-talet.

Det handlar om detaljerade mätningar av värmeöverföring och flödesegenskaper. Precis den typ av data som hittills saknats och som har bromsat både reaktordesign och myndighetsgodkännanden för smältsaltreaktorer eller ”MSR” som de även kallas.

Många teoretiskt positiva fördelar

MSR-tekniken har länge lockat med ett imponerande löftespaket jämfört med konventionell kärnkraft: kortare halveringstider på kärnavfallet, lägre vattenförbrukning, färre risker för härdsmältor och lägre driftskostnader.

Problemet har varit verifieringen. Utan pålitliga termiska data går det inte att modellera reaktorerna tillräckligt precist för att regulatorerna ska godkänna dem.

Det är just det hålet som ORNL nu börjar fylla.