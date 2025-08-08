En Sonos-mardröm: Högtalare kan fatta eld

Problemen uppges inte vara enskilda händelser utan verkar vara ett återkommande mönster som sträcker sig flera år tillbaka.

Företaget har bekräftat att de känner till problemen och har inlett en intern utredning. Samtidigt pressas bolaget från alla håll, inte minst från sin egen kundbas som länge brottats med en trasig app och ett sviktande kundförtroende, något Dagens PS tidigare rapporterat om.

Flera enheter har smält

Enligt en rapport från Bloomberg har flera ägare av den första generationens Sonos Roam-högtalare klagat på att deras enheter har överhettats under laddning. I vissa fall har detta resulterat i att enheterna delvis har smält runt USB-C-porten.

Sonos har bekräftat att de har mottagit ett litet antal klagomål men har inte utfärdat en formell återkallelse av produkten.

Sonos Roam 2 (Foto: Sonos)

Problemet har fått stor uppmärksamhet efter att en användare på Reddit delade bilder av sin skadade högtalare. Användaren, som skriver på Reddit, berättar att han kände en lukt av bränd plast från sin nästan oanvända Roam-högtalare. När han undersökte enheten fann han att den var ”svart och utbuktad” runt laddningsporten.

Han berättar vidare att han använde en originalkabel från Sonos ansluten till en laddare från Apple, vilket utesluter att problemet orsakats av en billig, osäker laddare.

I Reddit-tråden skriver minst tio andra användare att de har drabbats av samma problem, skriver Sweclockers. Enligt Meremobil.dk verkar en gemensam nämnare vara att högtalarna varit anslutna till ström under en längre tid.