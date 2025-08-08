Dagens PS
En Sonos-mardröm: Högtalare kan fatta eld

Bilder på en av högtalarna och branden. (Foto: jssumm på Reddit)
Bilder på en av högtalarna och branden. (Foto: jssumm på Reddit)
Uppdaterad: 08 aug. 2025Publicerad: 08 aug. 2025

En ström av rapporter avslöjar nu ett allvarligt problem med Sonos populära Roam-högtalare. Efter en rad incidenter där enheter har överhettats och smält kring laddporten, växer oron för säkerheten.

Problemen uppges inte vara enskilda händelser utan verkar vara ett återkommande mönster som sträcker sig flera år tillbaka.

Företaget har bekräftat att de känner till problemen och har inlett en intern utredning. Samtidigt pressas bolaget från alla håll, inte minst från sin egen kundbas som länge brottats med en trasig app och ett sviktande kundförtroende, något Dagens PS tidigare rapporterat om.

Flera enheter har smält

Enligt en rapport från Bloomberg har flera ägare av den första generationens Sonos Roam-högtalare klagat på att deras enheter har överhettats under laddning. I vissa fall har detta resulterat i att enheterna delvis har smält runt USB-C-porten.

Sonos har bekräftat att de har mottagit ett litet antal klagomål men har inte utfärdat en formell återkallelse av produkten.

Problemet har fått stor uppmärksamhet efter att en användare på Reddit delade bilder av sin skadade högtalare. Användaren, som skriver på Reddit, berättar att han kände en lukt av bränd plast från sin nästan oanvända Roam-högtalare. När han undersökte enheten fann han att den var ”svart och utbuktad” runt laddningsporten.

Han berättar vidare att han använde en originalkabel från Sonos ansluten till en laddare från Apple, vilket utesluter att problemet orsakats av en billig, osäker laddare.

I Reddit-tråden skriver minst tio andra användare att de har drabbats av samma problem, skriver Sweclockers. Enligt Meremobil.dk verkar en gemensam nämnare vara att högtalarna varit anslutna till ström under en längre tid.

Tidigare problem med sonos

De senaste problemen med brandrisk kommer vid en känslig tidpunkt för Sonos, som redan har kämpat med att återuppbygga sitt rykte. Efter en katastrofal app-uppdatering som lanserades för att hinna med lanseringen av de trådlösa hörlurarna Ace, har företaget mött omfattande kritik från sina kunder.

Dagens PS rapporterade tidigare om hur den nya appen tog bort viktiga funktioner och skapade en rad nya problem, bland annat med volymkontrollen.

I kölvattnet av app-fadäsen har Sonos vd Patrick Spence tvingats avgå, meddelade Dagens PS i en tidigare artikel. Han ersattes tillfälligt av Tom Conrad, som snabbt fick uppgiften att återställa kundernas förtroende och lösa app-problemen, något han lovade att göra i ett brev till de anställda.

App-problemen har inte bara påverkat kundnöjdheten utan har också haft en ekonomisk konsekvens för bolaget. Sonos var tvungna att varsla 100 anställda, vilket motsvarar 6 procent av personalstyrkan, för att kunna investera i produktutveckling och säkra en stark framtid.

Spence uttalade sig om detta i en kommentar där han bekräftade att de var tvungna att fatta ”det tuffa, men nödvändiga beslutet”.

I en annan artikel skriver Dagens PS att Sonos dessutom budgeterade med att det skulle kosta mellan 220 och 330 miljoner kronor att åtgärda felen med appen. Företaget har därefter försökt att visa sin goda vilja genom att inrätta en kvalitetsombudsman och erbjuda en förlängd garanti på vissa produkter.

Framtiden osäker för företaget

Sonos talesperson säger till Bloomberg att företaget ”noga har följt ett begränsat antal rapporter” om överhettning på första generationens Roam-högtalare.

Talespersonen tillägger att de arbetar med att minska risken för att problemet ska uppstå, bland annat genom programvaruuppdateringar och förbättringar av hårdvaran, men anger inte vad dessa åtgärder specifikt innebär.

Företaget menar också att miljöfaktorer kan spela en roll i händelserna.

Frågan är nu om de senaste rapporterna om brandrisken för de bärbara Roam-högtalarna ytterligare kommer att skada företagets ansträngda rykte.

Med tanke på de omfattande problemen med den bristfälliga appen och ledningsbytet, står Sonos inför en stor utmaning att återvinna både sina kunders förtroende och att stabilisera sin position på marknaden.

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

