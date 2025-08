Det oväntade prisrallyt på gamla hemdatorer

I en tid när det moderna är ständigt uppkopplat och svårgripbart, söker allt fler en analog tröst. Denna nya kulturvåg har särskilt satt en specifik teknisk milstolpe i rampljuset.

Gamla datorer hetare än någonsin på andrahandsmarknaden

Den ikoniska hemdatorn Commodore Amiga firade nyligen sitt 40-årsjubileum, en händelse som har väckt liv i en redan växande marknad för retroteknik.

På Tradera har försäljningen av Amiga-datorer ökat med 59 procent under de senaste två åren, enligt uppgifter från plattformen. Detta intresse reflekteras också i priserna, där snittpriset per auktion har stigit från cirka 569 kronor till 745 kronor under samma period.

Enligt Tradera drivs intresset av en “trogen och växande skara fans” som värdesätter vintage-teknik. Denna trend sträcker sig bortom Amiga och omfattar retrodatorer i allmänhet, vars totala försäljning på plattformen har ökat med 57 procent på två år.

Amiga (Foto: Tradera)

Antalet annonser har under samma tid fördubblats.

Sofia Hagelin, kommunikationschef på Tradera, menar att det finns en längtan efter teknik man kan “ta på, förstå och äga”. Hon beskriver det som en “analog tröst i ett digitalt brus”, en motrörelse mot det ständigt uppkopplade samhället.

Denna trend förklarar även uppsvinget för andra vintageprodukter som knapptelefoner, digitalkameror och CD-spelare.