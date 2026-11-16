En rutinmässig routeruppgradering i Arkansas överbelastade hela det amerikanska flygledningssystemet och tvingade fram ett fem timmar långt flygstopp.
En enda router lamslog flyget i USA – över 12 000 avgångar ställdes in
Flygstoppet som lamslog luftrummet över hela USA i fredags kväll svensk tid varade i nästan fem timmar. Omkring 12 462 flygningar ställdes in, rapporterar amerikanska luftfartsverket FAA.
Bakom kaoset låg ett byte från gamla kopparledningar till fiberoptik, sägs det.
När teknikerna hos underleverantören L3Harris uppgraderade en industrirouter vid en radioanläggning i El Dorado i Arkansas började den nya utrustningen skicka tusen anslutningsförsök var fjärde till femte sekund, skriver New York Times.
Äldre system klarade inte datamängden
Den plötsliga datastormen förvärrades av ett liknande fel vid en radaranläggning i Amarillo i Texas som uppgraderats några veckor tidigare, enligt teknik- och motorsajten Jalopnik.
De äldre delarna av det slutna nätverket, som består av tiotusentals routrar från Cisco och Juniper Networks, klarade inte tempot. Störningar spred sig snabbt till 17 av landets 22 regionala flygledningscentraler.
”Nu har du flera delar av det gamla systemet som körs mycket snabbare än de någonsin gjort tidigare”, säger R. John Hansman, professor i flygteknik vid Massachusetts Institute of Technology, till New York Times.
För att hantera läget stoppade FAA samtliga starter i landet medan omkring 3 500 flygplan i luften leddes ner till landning. Stoppet drabbade även nattflygningar från Europa inom luftfartssamarbetet Eurocontrol.
Amerikanska flygbolag slipper dock betala ut extra ersättning utöver återbetalning och ombokning eftersom krisen orsakades av ett myndighetsbeslut.
Dagens PS har tidigare avslöjat diskettkaoset
Dagens PS har tidigare skrivit om hur gammal utrustning som fortfarande styr amerikansk luftfart. Myndigheten FAA kör kritiska delar av flygledningssystemet via operativsystemet MS-DOS och fysiska 3,5-tumsdisketter från 1980-talet i kontrolltornen – en teknik som först år 2028 ska vara helt utfasad till förmån för molnbaserade system.
USA:s transportminister Sean Duffy skyllde fredagens haveri på den föråldrade infrastrukturen och pekade finger mot kongressen. I fjol sköt kongressen till 12,5 miljarder dollar för att modernisera nätet, och efter fredagens sammanbrott kräver Duffy nu ytterligare 30 till 50 miljarder dollar.
För att stabilisera trafiken i fredags stängde L3Harris ner sändningsfunktionen på omkring 60 liknande routrar i nätverket.
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