Bakom kaoset låg ett byte från gamla kopparledningar till fiberoptik, sägs det.

När teknikerna hos underleverantören L3Harris uppgraderade en industrirouter vid en radioanläggning i El Dorado i Arkansas började den nya utrustningen skicka tusen anslutningsförsök var fjärde till femte sekund, skriver New York Times.

Äldre system klarade inte datamängden

Den plötsliga datastormen förvärrades av ett liknande fel vid en radaranläggning i Amarillo i Texas som uppgraderats några veckor tidigare, enligt teknik- och motorsajten Jalopnik.

De äldre delarna av det slutna nätverket, som består av tiotusentals routrar från Cisco och Juniper Networks, klarade inte tempot. Störningar spred sig snabbt till 17 av landets 22 regionala flygledningscentraler.

”Nu har du flera delar av det gamla systemet som körs mycket snabbare än de någonsin gjort tidigare”, säger R. John Hansman, professor i flygteknik vid Massachusetts Institute of Technology, till New York Times.

För att hantera läget stoppade FAA samtliga starter i landet medan omkring 3 500 flygplan i luften leddes ner till landning. Stoppet drabbade även nattflygningar från Europa inom luftfartssamarbetet Eurocontrol.

Amerikanska flygbolag slipper dock betala ut extra ersättning utöver återbetalning och ombokning eftersom krisen orsakades av ett myndighetsbeslut.

Amerikanska luftfartsverket FAA fasar nu ut 1980-talets disketter och moderniserar flygledningssystemet på över 400 flygplatser med ny molnteknik fram till 2028. (Foto: Canva)