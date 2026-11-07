Avslöjande: Flygtrafiken har styrts med disketter från 80-talet tills nu

Det nya molnbaserade systemet heter Enterprise Information Display System, förkortat E-IDS. Tekniken ersätter äldre lösningar som IDS-4, ett system som i vissa delar körts via operativsystemet MS-DOS och fysiska 3,5-tumsdisketter.

Dessa föråldrade system har länge visat kritisk information om väder och driftstatus i flygledartornen.

Snabbare varningar för piloterna

Huvudsyftet med moderniseringen är att höja flygsäkerheten och ge flygledarna omedelbar tillgång till viktig information. Tidigare har personalen tvingats söka data manuellt i flera spretiga program samtidigt.

Med det nya systemet samlas alla viktiga varningar på en och samma skärmyta. Det handlar främst om pilotrapporter gällande turbulens, åska och isbildning, så kallade PIREP, samt säkerhetsmeddelanden till flygare via NOTAM-systemet.

När informationen uppdateras i realtid kan flygledningen fatta snabba beslut utan onödiga fördröjningar.

Klart på 435 anläggningar år 2028

Uppgraderingen genomförs i samarbete med teknikbolaget Leidos och omfattar 435 kontrolltorn och datacenter över hela USA.

De första anläggningarna som får den nya tekniken installerad är flygplatserna i Atlantic City, Nashville och Rochester, tillsammans med regionala flygledningscentraler i Atlanta och Salt Lake City.

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Hela utrullningen beräknas vara helt färdigställd till slutet av 2028, vilket markerar slutet på disketter inom den amerikanska flygtrafiken.

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