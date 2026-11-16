Det moderna samhället uppmuntrar ofta multitasking. Men nästan ingen klarar av att multitaska enligt forskarna. I stället bryter du ner din hjärna.
Glöm multitasking – gör en sak i taget och var snäll mot hjärnan
Många tror att vi kan ha många bollar i luften samtidigt. Det krävs nästan av oss nuförtiden i det moderna samhället.
Men de många spåren är inte bra för hjärnan, visar forskning.
För återhämtning krävs vila, det har vi redan fastställt.
Multitasking leder till utmattning
Att vi hela tiden ska multitaska och hinna med många saker samtidigt kan göra oss utmattade, visar nya studier.
Problemet är att hjärnan inte är särskilt bra på att hantera flera krävande uppgifter samtidigt.
I stället växlar den snabbt mellan uppgifterna, vilket kräver både tid och mental energi.
Det gör att vi kan förlora hela 40 procent av vår produktiva tid, enligt American Psychological Association.
Forskare vid amerikanska Stanford University har tidigare undersökt personer som regelbundet använder flera medier samtidigt.
De presterade sämre när de skulle växla mellan uppgifter.
För mycket för hjärnan
Det blir helt enkelt för mycket för hjärnan att klara av.
Vad ska vi då tänka på i dagens samhälle – där allt går så fort?
Sakta ner och ta – en – sak – i – taget.
Det menar Gloria Mark, en amerikansk professor vid University of California. Hon har forskat om digitala distraktioner i över 20 år.
Byter fokus snabbare nuförtiden
Hennes mest uppmärksammade resultat är att människor i hennes studier i genomsnitt bytte fokus från en skärm efter 47 sekunder, jämfört med cirka två och en halv minut 2004.
”Vi finner ett samband mellan hur ofta uppmärksamheten skiftar och stress”, säger hon och tillägger:
”Varje gång du byter fokus måste du ställa om till den nya aktiviteten, och det tar lite tid.”
Varva ner – fokusera
I stället uppmanar hon oss att varva ner och lägga fokus på varje sak vi gör i stället för att multitaska.
”Genom att ta pauser får vi mer energi, större koncentrationsförmåga och kan faktiskt få mer gjort.”
Så ständiga avbrott, mobilnotiser och multitasking försämrar koncentrationen och ökar stressen. Det är redan känt. Frågan är bara om vi kommer att ändra livsstilen.
”En av de bästa sakerna du kan göra är att få en riktigt god natts sömn”, avslutar Gloria Mark.
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