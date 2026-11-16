Glöm multitasking – gör en sak i taget och var snäll mot hjärnan

För mycket för hjärnan

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Det blir helt enkelt för mycket för hjärnan att klara av.

Vad ska vi då tänka på i dagens samhälle – där allt går så fort?

Sakta ner och ta – en – sak – i – taget.

Det menar Gloria Mark, en amerikansk professor vid University of California. Hon har forskat om digitala distraktioner i över 20 år.

Byter fokus snabbare nuförtiden

Hennes mest uppmärksammade resultat är att människor i hennes studier i genomsnitt bytte fokus från en skärm efter 47 sekunder, jämfört med cirka två och en halv minut 2004.

”Vi finner ett samband mellan hur ofta uppmärksamheten skiftar och stress”, säger hon och tillägger:

”Varje gång du byter fokus måste du ställa om till den nya aktiviteten, och det tar lite tid.”

Varva ner – fokusera

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I stället uppmanar hon oss att varva ner och lägga fokus på varje sak vi gör i stället för att multitaska.

”Genom att ta pauser får vi mer energi, större koncentrationsförmåga och kan faktiskt få mer gjort.”

Så ständiga avbrott, mobilnotiser och multitasking försämrar koncentrationen och ökar stressen. Det är redan känt. Frågan är bara om vi kommer att ändra livsstilen.

”En av de bästa sakerna du kan göra är att få en riktigt god natts sömn”, avslutar Gloria Mark.

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