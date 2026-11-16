Svenska e-legitimationer spärras vid dödsfall och är olagliga för andra att använda. Foton och mejl riskerar att låsas in helt.
Fällan vid dödsfall: Så stängs dina anhöriga ute från allt
Att anhöriga helt enkelt loggar in med den avlidnes koder fungerar inte i Sverige. När Skatteverket registrerar ett dödsfall skickas uppgiften vidare till bankerna, varpå både BankID och Freja eID spärras automatiskt inom ett till två dygn enligt informationsguiden Digitalt Arv.
Det är dessutom brottsligt att använda någon annans e-legitimation, även om du fått koden medan personen levde. Enligt BankID och juristbyrån Familjens Jurist kan det klassas som missbruk av urkund eller urkundsförfalskning i brottsbalken. Straffskalan sträcker sig upp till två års fängelse.
Trots riskerna står de flesta helt oförberedda. En undersökning från Internetstiftelsen bland 2 725 svenskar visar att färre än var tionde skrivit något testamente för sitt digitala arv, trots att två av tre bryr sig om vad som händer med deras data.
Så öppnar du Apple, Google och Meta i förväg
Svensk arvsrätt saknar särskilda regler om digitala konton och GDPR gäller enligt Integritetsskyddsmyndigheten inte avlidna.
Teknikjättarnas egna villkor avgör allt. Hos Apple behöver du själv aktivera Kontakt för digitalt arv i iCloud-inställningarna och skicka en åtkomstnyckel till en betrodd person. Nyckeln ger tillgång till foton och mejl i tre år samt tar bort aktiveringslåset på telefonen. Apples lösenordsvalv iCloud-nyckelringen följer däremot aldrig med.
Google använder verktyget Hantering av inaktiva konton, där upp till tio personer kan få en nedladdningslänk efter tre till arton månaders tystnad, enligt Googles kontosupport.
På Facebook går det att utse en efterlevandekontakt som sköter en minnessida men aldrig kan läsa privata chattar, skriver Begravningar.se. Instagram och WhatsApp saknar förhandsval. Instagram kan bara låsas eller raderas efter anmälan med dödsfallsintyg, medan WhatsApp raderas automatiskt efter 120 dagars inaktivitet enligt Internetstiftelsen.
Lösenordsvalvet som räddar resten
Eftersom varken Apples nyckelring eller mejltjänster som Outlook har smidiga arvsfunktioner rekommenderar tekniska genomgångar hos Devlead och lösenordshanteraren Bitwarden att samla inloggningar i ett krypterat valv med nödåtkomst, där en anhörig släpps in efter en förvald väntetid.
Lever du som sambo eller vill styra över konton som drar in pengar krävs ett klassiskt papperstestamente med två vittnen, eftersom e-legitimation inte godkänns enligt ärvdabalken, påpekar Fenix Family.
Skriv aldrig ner några lösenord i själva testamentet, då handlingen blir offentlig vid bouppteckningen.
Här är en översikt över de vanligaste tjänsterna
|Tjänst
|Går det att förbereda?
|Vad händer & vad får anhöriga?
|Så gör du (i förväg eller efteråt)
|BankID & Freja eID
|Nej
|Spärras automatiskt via Skatteverket och kan aldrig tas över. Olagligt för anhöriga att använda ens med din kod.
|Efteråt: Anhöriga beställer dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket och kontaktar banken.
|Kivra
|Nej (delad brevlåda gäller bara i livet)
|Kontot spärras automatiskt; ny post skickas som pappersbrev till dödsboet.
|Efteråt: Behörig anhörig (med eget Kivra) begär ut gammal post via kundtjänst med dödsfallsintyg, eller kontaktar avsändaren direkt.
|Apple (iCloud)
|Ja (Kontakt för digitalt arv)
|Ger åtkomst till foton, mejl, filer och backuper i tre år samt tar bort telefonens aktiveringslås. iCloud-nyckelringen (lösenord) ingår aldrig.
|I förväg: Inställningar > > Inloggning och säkerhet > Kontakt för digitalt arv. Skicka eller skriv ut åtkomstnyckeln till din kontakt.
|Google (Gmail, Foto, Drive)
|Ja (Hantering av inaktiva konton)
|Upp till 10 kontakter får en nedladdningslänk efter en vald tids tystnad (t.ex. 3–18 månader).
|I förväg: Gå till (https://myaccount.google.com/inactive), välj väntetid, markera vilken data som ska delas och lägg till kontaktens mobilnummer.
|Facebook (Meta)
|Ja (Efterlevandekontakt)
|Kan göras om till minnessida där kontakten kan fästa inlägg, byta bild och svara på vänförfrågningar – men aldrig läsa privata chattar.
|I förväg: Inställningar och integritet > Inställningar > Kontoägarskap och kontroll > Minnesstatusinställningar. Välj kontakt eller begär radering.
|Instagram (Meta)
|Nej
|Kontot kan antingen låsas som minneskonto eller raderas permanent.
|Efteråt: Anhöriga ansöker via Instagrams hjälpcenter med länk till profilen och dödsbevis/dödsfallsintyg.
|WhatsApp (Meta)
|Nej
|Saknar minnesfunktion; kontot raderas automatiskt efter 120 dagars inaktivitet.
|I förväg: Spara undan viktiga chattar eller bilder manuellt innan, då allt försvinner vid automatisk radering.
|Microsoft OneDrive
|Ja (Digital legacy)
|En utsedd kontakt får skrivskyddad tillgång till dina filer och foton.
|I förväg: Aktivera Digital legacy i ditt Microsoft-konto och lämna vidare åtkomstkoden till en betrodd person.
|Outlook / Hotmail
|Nej
|Kontot låses och omfattas inte av OneDrives arvsfunktion.
|Efteråt: Anhöriga måste kontakta Microsofts kundtjänst och skicka in juridiska behörighetshandlingar och dödsfallsintyg.
|Proton (Mail, Pass, Drive)
|Ja (Emergency Access)
|Upp till 5 kontakter får full tillgång till mejl, filer och lösenordsvalv efter en vald väntetid (kräver betalkonto).
|I förväg: Aktivera Emergency Access i kontoinställningarna och lägg till betrodda kontakter som har egna Proton-konton.
|Lösenordshanterare (t.ex. Bitwarden)
|Ja (Emergency Access)
|Löser problemet med att Apples Nyckelring inte ärvs; kontakten släpps in i valvet efter en förvald väntetid.
|I förväg: Lägg till en nödkontakt i tjänsten och förvara utskrivna återställningskoder (för tvåfaktorsinloggning) på papper.
|Spotify & prenumerationer
|Nej
|Pengar fortsätter dras tills abonnemanget sägs upp. Vid Family/Duo nedgraderas övriga i familjen till gratiskonton.
|Efteråt: Mejla kundtjänst (t.ex. breakup@spotify.com) med dödsfallsintyg/betalningsreferens, och spara spellistor innan avslut.
|LinkedIn, X & Snapchat
|Nej
|LinkedIn kan bli minnessida eller stängas; X och Snapchat kan bara raderas.
|Efteråt: Anhöriga fyller i respektive plattforms supportformulär och bifogar dödsfallsintyg.
Tre saker att tänka på utöver tabellen
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- Skriv aldrig lösenord i testamentet: Ett testamente blir en offentlig handling vid bouppteckningen. Förvara kontolistor och återställningskoder separat, till exempel i Livsarkivet, Vita arkivet eller ett låst dokumentvalv.
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- Papperstestamente gäller fortfarande: Du kan inte skriva ett giltigt testamente med BankID. Har du intäktsgenererande kanaler (som YouTube), kryptovalutor eller lever som sambo krävs ett fysiskt papperstestamente bevittnat av två personer.
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- Fångar upp dolda konton: Eftersom nästan alla tjänster skickar lösenordsåterställningar via mejl är det viktigast att säkra åtkomsten till din huvudsakliga e-post och ditt lösenordsvalv.
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