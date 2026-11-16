Fällan vid dödsfall: Så stängs dina anhöriga ute från allt

Det är dessutom brottsligt att använda någon annans e-legitimation, även om du fått koden medan personen levde. Enligt BankID och juristbyrån Familjens Jurist kan det klassas som missbruk av urkund eller urkundsförfalskning i brottsbalken. Straffskalan sträcker sig upp till två års fängelse.

Trots riskerna står de flesta helt oförberedda. En undersökning från Internetstiftelsen bland 2 725 svenskar visar att färre än var tionde skrivit något testamente för sitt digitala arv, trots att två av tre bryr sig om vad som händer med deras data.

Så öppnar du Apple, Google och Meta i förväg

Svensk arvsrätt saknar särskilda regler om digitala konton och GDPR gäller enligt Integritetsskyddsmyndigheten inte avlidna.

Teknikjättarnas egna villkor avgör allt. Hos Apple behöver du själv aktivera Kontakt för digitalt arv i iCloud-inställningarna och skicka en åtkomstnyckel till en betrodd person. Nyckeln ger tillgång till foton och mejl i tre år samt tar bort aktiveringslåset på telefonen. Apples lösenordsvalv iCloud-nyckelringen följer däremot aldrig med.

Google använder verktyget Hantering av inaktiva konton, där upp till tio personer kan få en nedladdningslänk efter tre till arton månaders tystnad, enligt Googles kontosupport.

På Facebook går det att utse en efterlevandekontakt som sköter en minnessida men aldrig kan läsa privata chattar, skriver Begravningar.se. Instagram och WhatsApp saknar förhandsval. Instagram kan bara låsas eller raderas efter anmälan med dödsfallsintyg, medan WhatsApp raderas automatiskt efter 120 dagars inaktivitet enligt Internetstiftelsen.