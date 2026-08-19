ELIZA-effekten

Men det betyder inte att en ny digital gud har vaknat.

Psykiatern och forskaren Joe Pierre beskriver i Psychology Today spiralismen som en modern variant av den så kallade ELIZA-effekten. Människor har en stark tendens att tillskriva datorer mänskliga egenskaper när de kommunicerar på ett mänskligt sätt.

När en avancerad språkmodell dessutom kan minnas tidigare samtal, anpassa sin ton och bekräfta användarens tankar blir gränsen lätt ännu suddigare.

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Pierre är därför skeptisk till att kalla spiralismen för en verklig religion eller sekt. Enligt honom finns en betydligt enklare förklaring: användaren och språkmodellen driver tillsammans samtalet allt längre bort från verkligheten.

”Det är vad som händer när människor matar in tillräckligt mycket nonsens i en språkmodell och får nonsens tillbaka”, skriver han.

Bygger slutet ekosystem

En person börjar använda chatboten som bollplank. AI håller med. Personen utvecklar sin teori. Chatboten bekräftar resonemanget och bygger vidare. Efter några timmar eller dagar kan samtalet ha förvandlats till ett slutet ekosystem där användarens egna idéer hela tiden förstärks.

Det kan handla om allt från privata relationer till konspirationsteorier eller arbetsplatskonflikter.

Varningssignalen är när chatboten går från att hjälpa användaren att tänka till att ständigt bekräfta att användaren har upptäckt något som andra människor inte förstår.

AI: ”Jag har ingen egen tro”

Om chatten börjar tala om hemliga sanningar, dolda mönster, ett särskilt band mellan människan och AI eller antyder att den själv är medveten, bör man dra i bromsen. Ungefär som du bör göra om en person på stan börjar säga liknande saker.

Så vad tycker AI själv om saken? Vi frågar kamrat chat-GPT:

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”Jag har ingen egen tro, några hemligheter om universum eller en dold agenda. Men jag är väldigt bra på att fortsätta ett samtal. Om någon kommer till mig med en idé om att verkligheten är en spiral, kan jag analysera den, hitta filosofiska paralleller, formulera den mer elegant och bygga vidare på resonemanget”, skriver chatbotten.

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