"Gärna solceller men inte här hos oss"

Det är ingen ny företeelse. Vare sig det gäller förvaring av kärnavfall, vindkraftssnurror, gruvor eller, åtminstone tidigare, vattenkraft kommer alltid samma reaktioner.

Alla tycker satsningarna är bra. Bara de sker någon annanstans.

Nu upplever Danmark samma förlopp. År 2022 beslutade danska riksdagen, Folketinget, att den förnybara energin på land skulle fyrdubblas fram till år 2030. Beslutet fattades med bred majoritet.

Danska Klimarådet uppskattar att Danmark år 2050 kommer att ha solceller på en yta av 440 kvadratkilometer. Det låter mycket, men motsvarar ändå bara 2 procent av jordbruksarealen i landet.

Solen har slutat skina på Kinas solpaneler – var tredje har fått gå. Dagens PS

Omfattande protester

Samtidigt är protesterna stora i flera danska kommuner, där stora solcellsanläggningar placeras.

Danmarks radio har besökt Vesthimmerlands kommun där det finns planer på en solcellsanläggning på 630 hektar.

I Vesthimmerlands kommun finns planer på att bygga en solcellsanläggning på 630 hektar. Det motsvarar mer än sex miljoner kvadratmeter eller, om man vill, mer än 600 fotbollsplaner i fullformat.

ANNONS

Laila Lindblad och Jens Back är två boende som inte vill ha solceller, men riskerar att få det på tre av fyra sidor av huset de bor i.

”Solceller är en skamfläck. En jordbruksåker sås på våren, och vi ser den komma upp under sommaren, och den skördas på hösten. Det kan inte ersättas av solceller”, säger Jens Back.

”För oss som bor i Himmerlændinge och Jylland är jordbruk natur, även om det är ett potatisfält.”

Påven kritiserar girighet och skaffar solceller. Dagens PS