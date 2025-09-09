Centralmakten har slagit att förnybar energi ska fyrdubblas till år 2030. Men när solcellerna breder ut sig kommer protesterna.
"Gärna solceller men inte här hos oss"
Det är ingen ny företeelse. Vare sig det gäller förvaring av kärnavfall, vindkraftssnurror, gruvor eller, åtminstone tidigare, vattenkraft kommer alltid samma reaktioner.
Alla tycker satsningarna är bra. Bara de sker någon annanstans.
Nu upplever Danmark samma förlopp. År 2022 beslutade danska riksdagen, Folketinget, att den förnybara energin på land skulle fyrdubblas fram till år 2030. Beslutet fattades med bred majoritet.
Danska Klimarådet uppskattar att Danmark år 2050 kommer att ha solceller på en yta av 440 kvadratkilometer. Det låter mycket, men motsvarar ändå bara 2 procent av jordbruksarealen i landet.
Solen har slutat skina på Kinas solpaneler – var tredje har fått gå. Dagens PS
Omfattande protester
Samtidigt är protesterna stora i flera danska kommuner, där stora solcellsanläggningar placeras.
Danmarks radio har besökt Vesthimmerlands kommun där det finns planer på en solcellsanläggning på 630 hektar.
I Vesthimmerlands kommun finns planer på att bygga en solcellsanläggning på 630 hektar. Det motsvarar mer än sex miljoner kvadratmeter eller, om man vill, mer än 600 fotbollsplaner i fullformat.
Laila Lindblad och Jens Back är två boende som inte vill ha solceller, men riskerar att få det på tre av fyra sidor av huset de bor i.
”Solceller är en skamfläck. En jordbruksåker sås på våren, och vi ser den komma upp under sommaren, och den skördas på hösten. Det kan inte ersättas av solceller”, säger Jens Back.
”För oss som bor i Himmerlændinge och Jylland är jordbruk natur, även om det är ett potatisfält.”
Vill inte flytta från sitt hem
Det är företagen Biocirc och Wind Estate som ska leverera solcellsprojektet och de närboende har erbjudits pengar om de vill flytta.
”Det vill jag inte. Det här är mitt hem. Vi har lagt ner så mycket arbete och timmar på det här att det inte kan reduceras till pengar, oavsett hur stor checken är”, säger Jens Back.
Kommunens borgmästare Per Bach Laursen konstaterar att solcellsprojektet kommer att bli en viktig fråga i lokalpolitiken.
”Det är givet att det här kommer att bli en stor del av valkampanjen”, konstaterar han hos DR.
Väntar på beslut
Solcellsanläggningen har ännu inte röstats igenom i kommunfullmäktige. För närvarande väntar man på att en lokal plan ska utarbetas, som sedan ska tas upp på utfrågning, varefter kommunfullmäktige ska rösta.
Per Bach Laursen säger att man fått ett uppdrag från centralmakten, men även att han stöder projektet.
Samtidigt är borgmästaren bonde och äger mark. Han vet hur han skulle reagera om det handlade om hans bakgård.
”Om det vore jag som exponerades för den där utsikten nere över ängen, skulle jag bli väldigt upprörd”.
