Nytt frys-hack – denna gång mot Ica i Skåne

Nu har det hänt igen, denna gång i Sverige. Ica Kvantum i Sjöbo och Ica Kvantum i Tomelilla verkar vara bland de drabbade. Det är i skrivande stund oklart om det rör fler butiker än dessa.

”Det som inte fick hända har hänt! Våra kylar och frysar har under natten blivit hackade och de har satt temperaturen på 50 grader”, skriver Ica Kvantum i Sjöbo på Facebook.

Ica Tomelilla skriver att de håller stängt fram till 09 efter att de blivit hackade.

”Vi känner till att ett begränsat antal butiker har drabbats av en incident under natten som påverkat butikernas kyl- och fryssystem. Från ICAs sida bistår vi nu butikerna med stöd i hanteringen av incidenten”, skriver Icas presstjänst i ett mejl till Nyheter24.

2023 fick Karolinska Institutet forskning för en halv miljard förstörd när frysarna gick sönder, de har dock varken bekräftat eller dementerat om detta rörde sig om en hackerattack.

Även Coop har drabbats av liknande incidenter, rapporterar Aftonbladet.

”Jag kan bekräfta att vi har sex butiker i mellersta Sverige som har drabbats”, säger presschefen Carlos Cancino till tidningen.

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