Dina personuppgifter kan ha läckts i attack mot Booking.com

Detta kan hackarna ha sett

I den information som skickats ut till drabbade kunder förklarar Booking.com att hackarna kan ha kommit åt specifika detaljer kopplade till tidigare bokningar. Enligt den utredning som pågår kan det röra sig om namn, e-postadresser, hemadresser och telefonnummer.

Även övrig information som kunden kan ha delat direkt med boendet via plattformen kan finnas bland de läckta uppgifterna.

Detta är inte första gången den globala bokningstjänsten hamnar i skottgluggen för it-brottslighet. Företaget har under en tid kämpat mot en ökande trend av onlinebedrägerier.

Ofta handlar det om att bedragare försöker förmå kunder att lämna ut sina betaluppgifter under förevändning att en bokning behöver verifieras eller förbetalas, för att sedan debitera stora belopp.

Miljonböter efter tidigare säkerhetsbrister

Historiken visar på återkommande utmaningar för bolaget. Under 2018 lyckades kriminella komma åt data från över 4 000 personer genom att stjäla inloggningsuppgifter från hotellanställda i Förenade Arabemiraten.

Den gången dröjde det 22 dagar innan Booking.com rapporterade händelsen till den nederländska dataskyddsmyndigheten, vilket resulterade i en böteslapp på 475 000 euro, vilket motsvarar cirka 5,5 miljoner svenska kronor.

Branschen i stort står inför ett växande tryck att agera mot både dataintrång och falska annonser på bokningssajter.

Booking.com ägs av det amerikanska bolaget Booking Holdings som är värderat till 137 miljarder dollar och även äger tjänster som OpenTable och Kayak. Koncernen har sitt säte i Connecticut och sysselsätter mer än 24 000 anställda globalt.

