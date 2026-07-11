Storbråk i techvärlden – Apple stämmer Open AI

Enligt stämningsansökan har Tang Tan, som är hårdvaruchef vid Open AI, uppmanat Apple-anställda som söker jobb att dela med sig av företagshemligheter, bland annat genom att ta med sig hårdvara. Tang Tan är en tidigare vice vd på Apple, skriver Bloomberg.

Apple kräver nu bland annat skadestånd och en domstolsorder som förbjuder Open AI att använda Apples företagshemligheter.

Open AI har ännu inte kommenterat stämningen.