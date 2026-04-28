AI-agenter uppmanades att handla med varandra – gav märkliga resultat

Uppstod märkliga situationer

Handeln kom igång och över hundra affärer genomfördes. Det visar att tekniken i praktiken kan användas för att genomföra transaktioner utan direkt mänsklig inblandning.

Samtidigt var resultaten långt ifrån perfekta.

Deltagarna upplevde ofta att affärerna varken var särskilt fördelaktiga eller rättvisa. I vissa fall uppstod märkliga situationer, som att en person via sin AI-agent köpte en identisk vara som redan fanns i hemmet.

Märkliga affärer

I ett annat exempel genomfördes en affär när en AI-agent krävde exakt 19 pingisbollar, en något ovanligt formulerad förfrågan.

Försöket visar att AI kan hantera grundläggande moment som att matcha utbud och efterfrågan samt genomföra enkla förhandlingar. Men det blottlägger också tydliga begränsningar i omdöme och effektivitet.

Frågan är vad detta betyder på längre sikt.

Svårt att ersätta omdöme

Tekniken skulle kunna användas för att automatisera handel i digitala marknadsplatser eller låta system fatta beslut om inköp och försäljning utan att människor behöver vara involverade i varje steg.

Samtidigt saknas tydliga regelverk för hur sådana system ska fungera i praktiken. Ansvarsfrågor, konsumentskydd och risker kopplade till felaktiga beslut är fortfarande oklara.

Experimentet pekar därmed både på möjligheter och problem. AI kan redan nu genomföra affärer, men det är långt kvar innan tekniken kan ersätta mänskligt omdöme i mer komplexa ekonomiska situationer, menar experter.

