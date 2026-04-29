En växande digital ekonomi skapar nya möjligheter – men också en snabbt eskalerande brottsvåg. Bedrägerier via sociala medier har på kort tid blivit en av de största ekonomiska riskerna för privatpersoner.
Sociala medier svämmar över av bedrägerier – miljarder försvinner
Nya siffror visar att nästan var tredje person som rapporterat ekonomisk förlust uppger att bedrägeriet startade på en social plattform.
Utvecklingen har varit dramatisk. Förlusterna har stigit till motsvarande över 22 miljarder kronor under ett år, en kraftig ökning jämfört med tidigare nivåer.
Kopplingen blir tydlig i ett bredare perspektiv. Bedrägerier på sociala medier handlar inte bara om teknik, utan i hög grad om psykologi.
Forskning visar att risken att drabbas ökar markant i perioder av personlig stress, ensamhet eller ekonomisk osäkerhet, då vår källkritik försvagas och vi blir mer mottagliga för manipulation.
Plattformarna blir brottsytor
Facebook, Instagram och WhatsApp pekas ut som de mest utsatta miljöerna. Enbart Facebook-bedrägerier uppskattas ha kostat användare nära 8 miljarder kronor under det senaste året.
Bakgrunden är enkel. Sociala medier erbjuder en direkt väg till användare, ofta i kombination med riktad annonsering och hög trovärdighet i flödet.
Det gör det lättare för bedragare att bygga förtroende snabbt. Samtidigt har annonser blivit en central kanal.
Falska erbjudanden, investeringsmöjligheter och nätbutiker sprids i stor skala och når användare i en miljö där vaksamheten ofta är låg.
Bedrägerierna blir mer sofistikerade
Den vanligaste formen är så kallade shoppingbedrägerier, där användare betalar för varor som aldrig levereras. Men även investeringsbedrägerier växer snabbt.
I dessa fall lockas användare med löften om hög avkastning och personlig vägledning. Metoden bygger på långsiktig manipulation snarare än snabba attacker.
”Vi bekämpar bedrägerier aggressivt med avancerade system och starka skydd”, uppger en talesperson för Meta.
Trots det fortsätter problemen att öka, vilket pekar på ett strukturellt problem snarare än enbart tekniska brister.
Ekonomisk risk för hushåll och marknad
För privatpersoner handlar det om direkta ekonomiska förluster. Men på en större nivå påverkar utvecklingen också tilliten till digital handel och investeringar.
När bedrägerierna ökar riskerar användare att bli mer försiktiga, vilket i sin tur kan påverka både konsumtion och digitala affärsmodeller.
Användaren blir sista försvarslinjen
Myndigheter uppmanar nu användare att begränsa synligheten i sina konton och att vara kritiska till erbjudanden som sprids via sociala medier.
Grundregeln kvarstår. Om något verkar för bra för att vara sant, är det ofta just det.
I en digital ekonomi där gränsen mellan reklam och manipulation suddas ut blir det avgörande att förstå riskerna.
