Sociala medier svämmar över av bedrägerier – miljarder försvinner

Kopplingen blir tydlig i ett bredare perspektiv. Bedrägerier på sociala medier handlar inte bara om teknik, utan i hög grad om psykologi.

Forskning visar att risken att drabbas ökar markant i perioder av personlig stress, ensamhet eller ekonomisk osäkerhet, då vår källkritik försvagas och vi blir mer mottagliga för manipulation.

Plattformarna blir brottsytor

Facebook, Instagram och WhatsApp pekas ut som de mest utsatta miljöerna. Enbart Facebook-bedrägerier uppskattas ha kostat användare nära 8 miljarder kronor under det senaste året.

Bakgrunden är enkel. Sociala medier erbjuder en direkt väg till användare, ofta i kombination med riktad annonsering och hög trovärdighet i flödet.

Det gör det lättare för bedragare att bygga förtroende snabbt. Samtidigt har annonser blivit en central kanal.

Falska erbjudanden, investeringsmöjligheter och nätbutiker sprids i stor skala och når användare i en miljö där vaksamheten ofta är låg.