Fysiska format som Blu-ray var så gott som dödförklarade. Men på sistone har det vuxit till liv igen när fler vill äga sina filmer och musikalbum.
Branschen trodde att Blu-ray var dött – nu rusar försäljningen
Intresset för Blu-ray och annan fysisk media visar oväntade tecken på liv efter flera år av nedgång.
Nya branschsiffror pekar på att särskilt 4K Blu-ray vinner mark.
Det kommer samtidigt som att allt fler konsumenter ifrågasätter streamingtjänsternas begränsningar.
Finns ett missnöje
Brittiska Key Production Group uppger att företagets Blu-ray-beställningar har ökat med över 10 000 procent under de senaste åtta till tio åren. Den starkaste utvecklingen syns inom ljudutgåvor på Blu-ray, skriver Techradar.
Samtidigt visar siffror från branschorganisationen Entertainment Retailers Association att den vanliga Blu-ray-försäljningen ökade med tre procent under 2025.
Detta sker alltså trots att marknaden för fysisk video som helhet fortsatte att minska. För 4K Blu-ray var utvecklingen ännu starkare med en försäljningsökning på nära 20 procent.
En förklaring är det växande missnöjet med streamingtjänster.
Filmer och tv-serier flyttas regelbundet mellan olika plattformar när licensavtal löper ut, vilket innebär att innehåll som tidigare varit tillgängligt plötsligt kan försvinna.
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Vill kunna ha tillgång till filmerna
Även användare som köpt filmer digitalt har vid flera tillfällen rapporterat att titlar tillfälligt eller permanent blivit otillgängliga.
Fysisk media erbjuder i stället ett permanent ägande. Skivorna påverkas inte av licensförändringar, internetavbrott eller sänkningar av bildkvaliteten vid svag uppkoppling.
För många filmintresserade har det blivit ett allt viktigare argument.
Utvecklingen påminner om den renässans som vinylskivan genomgått under de senaste åren.
Streaming dominerar fortfarande marknaden, men samlarutgåvor och specialversioner lockar en lojal kundgrupp som är beredd att betala för ett fysiskt exemplar.
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En allt större del
Premiumutgåvor spelar också en central roll för Blu-ray-marknaden. Stålboxar, samlarutgåvor och restaurerade klassiker står för en växande del av försäljningen.
Enligt brittiska branschdata svarade dessa utgåvor för en betydande andel av omsättningen inom 4K Blu-ray under 2025.
Bakom utvecklingen finns även specialiserade distributörer som satsar på restaurering av äldre filmer i högsta möjliga bild- och ljudkvalitet.
Dessa utgåvor har blivit populära bland hemmabioentusiaster som vill ha bättre teknisk kvalitet än vad streamingtjänster ofta erbjuder.
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