Branschen trodde att Blu-ray var dött – nu rusar försäljningen

Det kommer samtidigt som att allt fler konsumenter ifrågasätter streamingtjänsternas begränsningar.

Finns ett missnöje

Brittiska Key Production Group uppger att företagets Blu-ray-beställningar har ökat med över 10 000 procent under de senaste åtta till tio åren. Den starkaste utvecklingen syns inom ljudutgåvor på Blu-ray, skriver Techradar.

Samtidigt visar siffror från branschorganisationen Entertainment Retailers Association att den vanliga Blu-ray-försäljningen ökade med tre procent under 2025.

Detta sker alltså trots att marknaden för fysisk video som helhet fortsatte att minska. För 4K Blu-ray var utvecklingen ännu starkare med en försäljningsökning på nära 20 procent.

En förklaring är det växande missnöjet med streamingtjänster.

Filmer och tv-serier flyttas regelbundet mellan olika plattformar när licensavtal löper ut, vilket innebär att innehåll som tidigare varit tillgängligt plötsligt kan försvinna.

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