Bluetooth under lupp – myndigheter varnar för säkerhetsrisker

Bluetooth är i dag den mest spridda trådlösa tekniken i konsumentelektronik.

Den används i allt från hörlurar och högtalare till bilar, datorer och medicinsk utrustning.

Just den breda användningen gör tekniken attraktiv för angripare, särskilt eftersom många enheter sällan eller aldrig uppdateras efter försäljning. Det skriver Itavisen.

En teknik byggd för bekvämlighet, inte säkerhet

Bluetooth utvecklades för enkel parkoppling, låg strömförbrukning och smidig användning.

Säkerhet har aldrig varit huvudfokus.

Resultatet är en komplex standard med många varianter, olika chip och ojämn kvalitet på mjukvaran. Under åren har flera angreppstyper dokumenterats.

Det handlar bland annat om attacker där enheter kan angripas utan att först paras ihop, metoder för att läsa ut data via Bluetooth och så kallade man in the middle angrepp som gör det möjligt att avlyssna eller manipulera trafiken.

Sårbar fastvara i ljudchip från externa leverantörer förvärrar problemen ytterligare.

