Dagens PS
Dagensps.se
Digitalisering & AI

Google vägrar ge sig – vill behålla monopol

google
Sundar Pichai är vd på det Google som med näbbar och klor försöker bekämpa domen. (Foto: Alex Brandon/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 19 jan. 2026Publicerad: 19 jan. 2026

Googles dominerande ställning har varit mycket lönsam för bolaget. Därför satsar man nu stora resurser på att slå tillbaka mot den uppmärksammade domen.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Spela klippet
PS Studio

Forskaren punkterar myterna om ChatGPT och massarbetslöshet

19 jan. 2026
ANNONS

I fjol slog en antitrustdom fast att Google olagligen upprätthållit ett monopol inom internetsök.

Men techjätten vägrar att acceptera det.

Alphabet-ägda Google har nu överklagat domen och begärt att federala domstolar stoppar kravet på att företaget ska dela sin omfattande sökdata med konkurrenter, skriver Realtid med hänvisning till BBC.

Domen krävde mer öppenhet

I augusti 2024 konstaterade domare Amit Mehta att Google använt affärsmetoder som låst ute konkurrens och cementerat bolagets dominerande ställning.

Som påföljd beslutade domstolen senare om flera åtgärder, däribland krav på ökad öppenhet kring Googles sökindex och möjligheten för andra aktörer att ta del av viss data.

Syftet var att sänka inträdeströsklarna på sökmarknaden, särskilt för nya AI-baserade tjänster.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så investerar du enkelt i private equity

04 dec. 2025
Spela klippet
PS Partner

Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet

01 dec. 2025

Motsätter sig åtgärderna

Google motsätter sig nu delar av dessa åtgärder. Enligt bolaget riskerar datadelning att avslöja affärshemligheter som inte kan återtas om företaget senare får rätt i högre instans.

ANNONS

Sökindexet beskrivs som en av Googles mest centrala tillgångar, uppbyggd under decennier genom stora investeringar i teknik och infrastruktur.

Att dela denna information skulle enligt bolaget undergräva incitamenten att fortsätta investera i innovation.

Varnar för konsekvenserna

Bolaget varnar även för konsekvenser för användarnas integritet och menar att tvingande datadelning kan skapa osäkerhet kring hur information används och sprids.

Dessutom hävdar Google att åtgärderna paradoxalt nog kan minska konkurrensen, genom att göra det mindre attraktivt för rivaler att utveckla egna sök- och AI-lösningar.

Trots att domstolen konstaterat flera överträdelser har påföljderna hittills varit mildare än vad konkurrensmyndigheterna yrkade på.

Fortsatt tryck

Krav på att dela upp Google, exempelvis genom att sälja webbläsaren Chrome, avvisades.

Domaren hänvisade bland annat till den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens, som förändrat marknadsdynamiken och gjort framtida konkurrens svårare att bedöma.

ANNONS

Samtidigt fortsätter trycket på Google från andra håll.

I EU har en ny granskning inletts av bolagets AI-genererade sammanfattningar i sökresultaten, där frågan är om innehåll från publicister används utan tillräcklig ersättning.

Läs mer: App-grundarens riskfyllda strategi har lett till miljardvärdering. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
GoogletechUSA
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS