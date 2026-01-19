Googles dominerande ställning har varit mycket lönsam för bolaget. Därför satsar man nu stora resurser på att slå tillbaka mot den uppmärksammade domen.
Google vägrar ge sig – vill behålla monopol
I fjol slog en antitrustdom fast att Google olagligen upprätthållit ett monopol inom internetsök.
Men techjätten vägrar att acceptera det.
Alphabet-ägda Google har nu överklagat domen och begärt att federala domstolar stoppar kravet på att företaget ska dela sin omfattande sökdata med konkurrenter, skriver Realtid med hänvisning till BBC.
Domen krävde mer öppenhet
I augusti 2024 konstaterade domare Amit Mehta att Google använt affärsmetoder som låst ute konkurrens och cementerat bolagets dominerande ställning.
Som påföljd beslutade domstolen senare om flera åtgärder, däribland krav på ökad öppenhet kring Googles sökindex och möjligheten för andra aktörer att ta del av viss data.
Syftet var att sänka inträdeströsklarna på sökmarknaden, särskilt för nya AI-baserade tjänster.
Motsätter sig åtgärderna
Google motsätter sig nu delar av dessa åtgärder. Enligt bolaget riskerar datadelning att avslöja affärshemligheter som inte kan återtas om företaget senare får rätt i högre instans.
Sökindexet beskrivs som en av Googles mest centrala tillgångar, uppbyggd under decennier genom stora investeringar i teknik och infrastruktur.
Att dela denna information skulle enligt bolaget undergräva incitamenten att fortsätta investera i innovation.
Varnar för konsekvenserna
Bolaget varnar även för konsekvenser för användarnas integritet och menar att tvingande datadelning kan skapa osäkerhet kring hur information används och sprids.
Dessutom hävdar Google att åtgärderna paradoxalt nog kan minska konkurrensen, genom att göra det mindre attraktivt för rivaler att utveckla egna sök- och AI-lösningar.
Trots att domstolen konstaterat flera överträdelser har påföljderna hittills varit mildare än vad konkurrensmyndigheterna yrkade på.
Fortsatt tryck
Krav på att dela upp Google, exempelvis genom att sälja webbläsaren Chrome, avvisades.
Domaren hänvisade bland annat till den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens, som förändrat marknadsdynamiken och gjort framtida konkurrens svårare att bedöma.
Samtidigt fortsätter trycket på Google från andra håll.
I EU har en ny granskning inletts av bolagets AI-genererade sammanfattningar i sökresultaten, där frågan är om innehåll från publicister används utan tillräcklig ersättning.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
