Google vägrar ge sig – vill behålla monopol

Motsätter sig åtgärderna

Google motsätter sig nu delar av dessa åtgärder. Enligt bolaget riskerar datadelning att avslöja affärshemligheter som inte kan återtas om företaget senare får rätt i högre instans.

Sökindexet beskrivs som en av Googles mest centrala tillgångar, uppbyggd under decennier genom stora investeringar i teknik och infrastruktur.

Att dela denna information skulle enligt bolaget undergräva incitamenten att fortsätta investera i innovation.

Varnar för konsekvenserna

Bolaget varnar även för konsekvenser för användarnas integritet och menar att tvingande datadelning kan skapa osäkerhet kring hur information används och sprids.

Dessutom hävdar Google att åtgärderna paradoxalt nog kan minska konkurrensen, genom att göra det mindre attraktivt för rivaler att utveckla egna sök- och AI-lösningar.

Trots att domstolen konstaterat flera överträdelser har påföljderna hittills varit mildare än vad konkurrensmyndigheterna yrkade på.

Fortsatt tryck

Krav på att dela upp Google, exempelvis genom att sälja webbläsaren Chrome, avvisades.

Domaren hänvisade bland annat till den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens, som förändrat marknadsdynamiken och gjort framtida konkurrens svårare att bedöma.

Samtidigt fortsätter trycket på Google från andra håll.

I EU har en ny granskning inletts av bolagets AI-genererade sammanfattningar i sökresultaten, där frågan är om innehåll från publicister används utan tillräcklig ersättning.

