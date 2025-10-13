Forskare har nyligen demonstrerat en oväntad metod för att spionera på privata samtal via vanliga optiska datormöss.
Avslöjat: Din mus kan tjuvlyssna på dina samtal
Mest läst i kategorin
Google lägger ner populära funktioner i Gmail
Google slutar stödja populära funktioner i Gmail från 2026. Det påverkar hur du hanterar e-post från andra konton. Google gör sig redo att säga adjö till flera funktioner i Gmail som många användare har förlitat sig på. Från och med januari 2026 kommer stödet för funktionerna Gmailify och ”Hämta e-post från andra konton” att upphöra. …
Så kan du tjäna 48 miljoner kronor på en bugg
Apple söker desperat säkerhetshål i sina system. Nu lockar teknikjätten med en gigantisk belöning – upp till $5 miljoner kan betalas ut. Teknikjätten Apple höjer nu insatserna i sitt program för att hitta säkerhetsbrister, och betalar ut upp till $2 miljoner för de allvarligaste exploateringskedjorna som kan utnyttjas av spionprogram. Företaget introducerar även en bonusstruktur …
Amerikanska vd:n döljer finansieringen för den tyska batterifabriken
Efter Northvolts fall tar Lyten över Tysklands batterifabrik. Planerna skalas ned och vd:n håller korten dolda om miljardfinansieringen. Amerikanska Lyten tar över den planerade batterifabriken i Heide, Tyskland, efter Northvolts konkurs. Planerna krymper betydligt och finansieringen är ett av de stora frågetecknen, skriver SHZ och Electrive. Mindre fabrik och färre jobb än planerat Efter att …
Avslöjat: Din mus kan tjuvlyssna på dina samtal
Forskare har nyligen demonstrerat en oväntad metod för att spionera på privata samtal via vanliga optiska datormöss. Studien visar att avancerade möss kan uppfatta minimala ljudvibrationer från skrivbordsytan och omvandla dem till tal, vilket utgör en ny säkerhetsrisk för användare globalt, skriver University of California, Irvine. Så fungerar den tysta avlyssningen Den uppfinningsrika metoden har …
Mest sålda flyget i historien
Ett A320neo med destination Saudiarabien markerade slutet på en era. Leveransen blev den som slutligen gav Airbus övertaget över Boeing. Efter decennier på tronen har Boeing petats ned. Airbus A320-familjen har nu gått om 737-serien och är världens mest levererade passagerarflyg. Missa inte: Miljardären flyttar till Sverige. Dagens PS Airbus flyger om Boeing Airbus har …
Studien visar att avancerade möss kan uppfatta minimala ljudvibrationer från skrivbordsytan och omvandla dem till tal, vilket utgör en ny säkerhetsrisk för användare globalt, skriver University of California, Irvine.
Så fungerar den tysta avlyssningen
Den uppfinningsrika metoden har fått namnet “Mic-E-Mouse” (Microphone-Emulating Mouse) och bygger på upptäckten att vissa optiska möss kan registrera extremt små ljudvibrationer som når dem genom underlaget de vilar på, skriver CSO Online.
Dessa vibrationer kan sedan fångas upp av olika mjukvaror, inklusive vanliga användarprogram som webbläsare eller spelmotorer, på datorer med Windows, Mac eller Linux.
Trots att de inspelade signalerna initialt är ohörbara lyckades forskarteamet förstärka dem genom att använda statistisk filtrering (Wiener och neurala nätverk). Detta gjorde det möjligt att utvinna talade ord från den avlyssnade dataströmmen, som inledningsvis lät omöjligt dämpad, vilket framgår av en videodemonstration.
“Genom vår Mic-E-Mouse-pipeline omvandlas vibrationer som musen upptäcker på offrets skrivbord till begripligt ljud, vilket gör det möjligt för en angripare att tjuvlyssna på konfidentiella samtal”, förklarade forskarna i sin rapport “Invisible Ears at Your Fingertips: Acoustic Eavesdropping via Mouse Sensors”.
Dessutom påpekade de att denna typ av attack skulle vara osynlig för offret och inte kräver höga systemprivilegier på angriparens sida.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Den ökande sårbarheten hos modern teknik
Tekniken är ett aktuellt exempel på en sidokanalattack, där komponenter som används för ett syfte – som en datormus – oavsiktligt kan läcka information på ett oavsiktligt sätt.
Vad som gör denna attack praktisk är känsligheten hos dagens möss, både deras höga rapporteringsfrekvens (hur ofta de registrerar rörelse, mätt i kHz) och upplösningen med vilken de upptäcker rörelse (mätt i DPI).
Ju högre rapporteringsfrekvens och upplösning, desto känsligare blir mössen för ljud.
“I slutändan innebär denna utveckling en ökad användning av sårbara möss av konsumenter, företag och statliga organ, vilket utökar attackytan för potentiella sårbarheter i dessa avancerade sensorteknologier”, menade forskarna.
Amerikanska vd:n döljer finansieringen för den tyska batterifabriken
Efter Northvolts fall tar Lyten över Tysklands batterifabrik. Planerna skalas ned och vd:n håller korten dolda om miljardfinansieringen. Amerikanska Lyten
Begränsningar och hur du skyddar dig
Det finns dock viktiga begränsningar för Mic-E-Mouse:
- Miljön som avlyssnas måste ha låg ljudnivå.
- Skrivbordet får inte vara tjockare än cirka 3 centimeter.
- Musen måste vara i stort sett stilla för att isolera röstvibrationerna.
Forskarna använde också möss med ett DPI på minst 20 000, vilket är betydligt högre än genomsnittsmusen idag. Under verkliga förhållanden skulle det vara utmanande att extrahera röstdata, och angripare skulle troligen bara kunna fånga delar av ett samtal.
Ett annat skydd är att det inte skulle vara svårt att försvara sig mot detta: att använda en gummimatta eller musmatta under musen skulle stoppa vibrationer från att plockas upp.
Denna forskning visar ändå att möss nu kan läggas till den växande listan över datorperiferier som är mottagliga för sidokanaldatautvinning under specifika omständigheter.
Tidigare forskning har ofta fokuserat på att flytta data åt andra hållet, från elektriska signaler till ljud, som ett sätt att undkomma lufttätade nätverk – till exempel genom att använda högtalare som både sändare och mottagare.
Så kan du tjäna 48 miljoner kronor på en bugg
Apple söker desperat säkerhetshål i sina system. Nu lockar teknikjätten med en gigantisk belöning – upp till $5 miljoner kan betalas ut. Teknikjätten
Missa inte:
Vill du pensionera dig utomlands? Topplistan för svenskar. News 55
Avslöjat: Så undviker du böterna från de nya kamerorna. E55
Techjättens iskalla besked efter historisk datastöld. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Så blev London huvudstaden för krossade hjärtan och konton
Det sägs att kärlek är blind. I London har den dessutom en egen domstol och en mycket skicklig advokat. För just nu är den brittiska huvudstaden inte bara världens centrum för teater, finans och gin – utan också för skilsmässor. Välkommen till skilsmässoindustrin i London Det började inte med någon oligarkfru i päls, utan med …
Se upp för “fel” pensionsval – du kan förlora 19 000 kronor
Att leva längre och friskare är en glädjande utveckling – och en ekonomisk utmaning. Det visar en ny rapport från Skandia.? Idag är vi tre gånger så många hundraåringar i Sverige, jämfört med sekelskiftet 2000.? Men att vi både lever längre och är friskare längre upp i åldrarna betyder att pensionen ska räcka under fler …
Aktiespararna köper på magkänsla: Aktien kan stiga 20 procent
Probiotikabolaget Biogaias aktie går in i en ny fas menar Aktiespararna – med ny huvudägare, förnyad ledning och en strategi som sätter fokus på direktförsäljning. Värderingen är låg, potentialen stor och intresseorganisationens analytiker Jacob Svensson landar i ett tydligt råd: köp. Läs även: "Lönsam skilsmässa" kan lyfta klassisk svensk aktie – Dagens PS Ett kvalitetsbolag …
Provkörd: Ford Capri – den återuppstådda kultbilen
Ford har väckt liv i ett ikoniskt modellnamn, Ford capri, för sin senaste elbil, en coupé-suv som delar mycket teknik med sina släktingar från Volkswagen-koncernen. Frågan är om denna moderna tolkning lever upp till arvet eller om den bara är ytterligare en eldriven crossover i mängden. Vad som är tydligt är att den lyckas leverera …
Nya lyckochocken: Indonesien slår Sverige på välmående
Indonesien, Mexiko och Filippinerna toppar världens största lyckostudie – medan Sverige hamnar på en blek mittenplats. Forskarna bakom Harvard och Gallups nya rapport menar att vi i väst har förväxlat trygghet med lycka. Vi lever längre, tjänar mer och oroar oss mindre – men känner samtidigt mindre mening, kärlek och gemenskap. Indonesien slår Sverige på …