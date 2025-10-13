Dagens PS
Avslöjat: Din mus kan tjuvlyssna på dina samtal

Nu måste vi viska så inte datormössen hör oss också. (Foto: Canva)
Nu måste vi viska så inte datormössen hör oss också. (Foto: Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 13 okt. 2025Publicerad: 13 okt. 2025

Forskare har nyligen demonstrerat en oväntad metod för att spionera på privata samtal via vanliga optiska datormöss.

Studien visar att avancerade möss kan uppfatta minimala ljudvibrationer från skrivbordsytan och omvandla dem till tal, vilket utgör en ny säkerhetsrisk för användare globalt, skriver University of California, Irvine.

Så fungerar den tysta avlyssningen

Den uppfinningsrika metoden har fått namnet “Mic-E-Mouse” (Microphone-Emulating Mouse) och bygger på upptäckten att vissa optiska möss kan registrera extremt små ljudvibrationer som når dem genom underlaget de vilar på, skriver CSO Online.

Dessa vibrationer kan sedan fångas upp av olika mjukvaror, inklusive vanliga användarprogram som webbläsare eller spelmotorer, på datorer med Windows, Mac eller Linux.

Trots att de inspelade signalerna initialt är ohörbara lyckades forskarteamet förstärka dem genom att använda statistisk filtrering (Wiener och neurala nätverk). Detta gjorde det möjligt att utvinna talade ord från den avlyssnade dataströmmen, som inledningsvis lät omöjligt dämpad, vilket framgår av en videodemonstration.

Det är kanske inte direkt så att mössen lyssnar utan mer att de plockar upp vibrationer. (Foto: Canva)
Det är kanske inte direkt så att mössen lyssnar utan mer att de plockar upp vibrationer. (Foto: Canva)

“Genom vår Mic-E-Mouse-pipeline omvandlas vibrationer som musen upptäcker på offrets skrivbord till begripligt ljud, vilket gör det möjligt för en angripare att tjuvlyssna på konfidentiella samtal”, förklarade forskarna i sin rapport “Invisible Ears at Your Fingertips: Acoustic Eavesdropping via Mouse Sensors”.

Dessutom påpekade de att denna typ av attack skulle vara osynlig för offret och inte kräver höga systemprivilegier på angriparens sida.

Den ökande sårbarheten hos modern teknik

Tekniken är ett aktuellt exempel på en sidokanalattack, där komponenter som används för ett syfte – som en datormus – oavsiktligt kan läcka information på ett oavsiktligt sätt.

Vad som gör denna attack praktisk är känsligheten hos dagens möss, både deras höga rapporteringsfrekvens (hur ofta de registrerar rörelse, mätt i kHz) och upplösningen med vilken de upptäcker rörelse (mätt i DPI).

Ju högre rapporteringsfrekvens och upplösning, desto känsligare blir mössen för ljud.

“I slutändan innebär denna utveckling en ökad användning av sårbara möss av konsumenter, företag och statliga organ, vilket utökar attackytan för potentiella sårbarheter i dessa avancerade sensorteknologier”, menade forskarna.

Begränsningar och hur du skyddar dig

Det finns dock viktiga begränsningar för Mic-E-Mouse:

  • Miljön som avlyssnas måste ha låg ljudnivå.
  • Skrivbordet får inte vara tjockare än cirka 3 centimeter.
  • Musen måste vara i stort sett stilla för att isolera röstvibrationerna.

Forskarna använde också möss med ett DPI på minst 20 000, vilket är betydligt högre än genomsnittsmusen idag. Under verkliga förhållanden skulle det vara utmanande att extrahera röstdata, och angripare skulle troligen bara kunna fånga delar av ett samtal.

Ett annat skydd är att det inte skulle vara svårt att försvara sig mot detta: att använda en gummimatta eller musmatta under musen skulle stoppa vibrationer från att plockas upp.

Denna forskning visar ändå att möss nu kan läggas till den växande listan över datorperiferier som är mottagliga för sidokanaldatautvinning under specifika omständigheter.

Tidigare forskning har ofta fokuserat på att flytta data åt andra hållet, från elektriska signaler till ljud, som ett sätt att undkomma lufttätade nätverk – till exempel genom att använda högtalare som både sändare och mottagare.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

