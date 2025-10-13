Avslöjat: Din mus kan tjuvlyssna på dina samtal

Studien visar att avancerade möss kan uppfatta minimala ljudvibrationer från skrivbordsytan och omvandla dem till tal, vilket utgör en ny säkerhetsrisk för användare globalt, skriver University of California, Irvine.

Så fungerar den tysta avlyssningen

Den uppfinningsrika metoden har fått namnet “Mic-E-Mouse” (Microphone-Emulating Mouse) och bygger på upptäckten att vissa optiska möss kan registrera extremt små ljudvibrationer som når dem genom underlaget de vilar på, skriver CSO Online.

Dessa vibrationer kan sedan fångas upp av olika mjukvaror, inklusive vanliga användarprogram som webbläsare eller spelmotorer, på datorer med Windows, Mac eller Linux.

Trots att de inspelade signalerna initialt är ohörbara lyckades forskarteamet förstärka dem genom att använda statistisk filtrering (Wiener och neurala nätverk). Detta gjorde det möjligt att utvinna talade ord från den avlyssnade dataströmmen, som inledningsvis lät omöjligt dämpad, vilket framgår av en videodemonstration.

Det är kanske inte direkt så att mössen lyssnar utan mer att de plockar upp vibrationer. (Foto: Canva)

“Genom vår Mic-E-Mouse-pipeline omvandlas vibrationer som musen upptäcker på offrets skrivbord till begripligt ljud, vilket gör det möjligt för en angripare att tjuvlyssna på konfidentiella samtal”, förklarade forskarna i sin rapport “Invisible Ears at Your Fingertips: Acoustic Eavesdropping via Mouse Sensors”.

Dessutom påpekade de att denna typ av attack skulle vara osynlig för offret och inte kräver höga systemprivilegier på angriparens sida.