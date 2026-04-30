Nya lagkrav driver fram striktare ålderskontroller på Iphone – förändrar tillgången till appar och väcker frågor om integritet och användardata.
Apple inför ålderskrav på iPhone – miljontals användare påverkas
Apple skärper kontrollen över sina användare.
Med en ny uppdatering införs obligatoriska ålderskontroller på Iphone, något som påverkar miljontals användare och markerar ett tydligt skifte i hur bolaget hanterar innehåll och säkerhet.
Förändringen introducerades först i Storbritannien i samband med uppdateringen till iOS 26.4.
Där möttes användare av ett krav på att bekräfta att de är över 18 år för att få tillgång till vissa funktioner och appar.
Samtidigt som Apple inför nya ålderskontroller varnar säkerhetsforskare för avancerade attacker som kan ge angripare tillgång till känslig information om enheten inte är uppdaterad.
Det visar att Apples skärpta kontroll inte bara handlar om innehåll och användarålder, utan också om att hantera en allt mer komplex hotbild där miljontals enheter kan vara sårbara om säkerhetsrutinerna inte följs.
Nya krav för att bevisa ålder
Tidigare har Apple förlitat sig på enklare inställningar för åldersgränser.
Nu krävs i stället verifiering genom exempelvis kreditkort eller legitimation.
Systemet har dock justerats efter kritik. Inledningsvis accepterades inte pass som giltig identifikation, vilket skapade problem för användare utan körkort.
Det har nu ändrats.
“Du kan bekräfta din ålder med ett kreditkort som tillhör dig, eller genom att skanna ditt pass, körkort eller ett av följande godkända ID-kort”, uppger Apple i sin uppdaterade vägledning.
En marknad i förändring
Storbritannien blir därmed en av de första europeiska marknaderna där Apple inför dessa kontroller i större skala.
Syftet är att säkerställa att endast vuxna får tillgång till appar med högre åldersgränser.
Bakgrunden är ett ökat regulatoriskt tryck kring barns säkerhet på nätet.
Teknikbolag förväntas i allt större utsträckning ta ansvar för hur deras plattformar används.
För Apple innebär det en balansgång mellan användarvänlighet och kontroll.
Integritet och tillgänglighet i fokus
Samtidigt väcker förändringen frågor. Krav på legitimation och betalningsuppgifter innebär att mer känslig information används för att verifiera användare.
Det kan påverka hur användare ser på integritet och datasäkerhet.
Dessutom finns praktiska utmaningar.
Alla användare har inte tillgång till pass eller kreditkort, vilket kan skapa hinder i vardagen.
