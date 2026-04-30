Apple inför ålderskrav på iPhone – miljontals användare påverkas

Förändringen introducerades först i Storbritannien i samband med uppdateringen till iOS 26.4.

Där möttes användare av ett krav på att bekräfta att de är över 18 år för att få tillgång till vissa funktioner och appar.

Samtidigt som Apple inför nya ålderskontroller varnar säkerhetsforskare för avancerade attacker som kan ge angripare tillgång till känslig information om enheten inte är uppdaterad.

Det visar att Apples skärpta kontroll inte bara handlar om innehåll och användarålder, utan också om att hantera en allt mer komplex hotbild där miljontals enheter kan vara sårbara om säkerhetsrutinerna inte följs.

Nya krav för att bevisa ålder

Tidigare har Apple förlitat sig på enklare inställningar för åldersgränser.

Nu krävs i stället verifiering genom exempelvis kreditkort eller legitimation.

Systemet har dock justerats efter kritik. Inledningsvis accepterades inte pass som giltig identifikation, vilket skapade problem för användare utan körkort.

Det har nu ändrats.

“Du kan bekräfta din ålder med ett kreditkort som tillhör dig, eller genom att skanna ditt pass, körkort eller ett av följande godkända ID-kort”, uppger Apple i sin uppdaterade vägledning.