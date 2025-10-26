Väldoftande svamp kan ta bort myggan – för alltid

Är du en av dem som redan börjat drömma om nästa sommar? Det är förståeligt, dagarna blir kortare och SMHI har börjat med varningarna för snö i norra Sverige enligt SVT.

Efter våra långa, mörka och kalla vintrar är sommarens värme och ljus välkommet. Värmen kan vara besvärlig för vissa, men den är svår att bli av med.

Ett annat av sommarens stora störningsmoment är myggan. Den blodsugande insekten har troligen förstört fler perfekta sommardagar än det oberäkneliga svenska vädret.

Litet problem – många lösningar

I de flesta fall är myggan mer ett litet problem eller ett störningsmoment, även om det på sina håll och periodvis kan vara riktigt besvärligt. Dessutom drabbas vi i olika usträckning, myggan gillar vissa offer mer än andra och vi är olika känsliga för deras irriterande bett.

Hur gör du för att hålla myggorna borta? (Bild: Canva)

Därför finns en stor mängd sätt att bli kvitt den hatade insekten. Från klassiska myggnät och tekniska prylar till kemiska preparat och myggmedel som ska hålla myggan på behörigt avstånd. I olika lägen fungerar dessa olika bra. Helt fri från sommarplågan blir man sällan.

Ibland är problemet så stort att det krävs större tag. På sina håll bekämpas myggan av kommuner, regioner och staten för att begränsa framfarten och göra livet och företagandet i delar av landet mer drägligt.

Nu pekar forskning på att det kan finnas en mer långvarig lösning. Dessutom råkar den dofta blommor.