Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Väldoftande svamp kan ta bort myggan – för alltid

Svamp kan utrota myggan
Myggan är en nagel i ögat på den svenska sommaren. En ny upptäckt kan ge en framtid utan insekten. (Bild: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 26 okt. 2025Publicerad: 26 okt. 2025

När försommaren kommer till Sverige är det härligt att drömma sig bort till värmen och ljuset som väntar runt hörnet. Den svenska sommaridyllen störs däremot av ett välbekant surr i örat och ett ilsket kliande. Nu kan forskningen ha hittat det naturliga svaret på myggan – och det doftar blommor.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Är du en av dem som redan börjat drömma om nästa sommar? Det är förståeligt, dagarna blir kortare och SMHI har börjat med varningarna för snö i norra Sverige enligt SVT.

Efter våra långa, mörka och kalla vintrar är sommarens värme och ljus välkommet. Värmen kan vara besvärlig för vissa, men den är svår att bli av med.

Ett annat av sommarens stora störningsmoment är myggan. Den blodsugande insekten har troligen förstört fler perfekta sommardagar än det oberäkneliga svenska vädret.

Litet problem – många lösningar

I de flesta fall är myggan mer ett litet problem eller ett störningsmoment, även om det på sina håll och periodvis kan vara riktigt besvärligt. Dessutom drabbas vi i olika usträckning, myggan gillar vissa offer mer än andra och vi är olika känsliga för deras irriterande bett.

Myggan
Hur gör du för att hålla myggorna borta? (Bild: Canva)

Därför finns en stor mängd sätt att bli kvitt den hatade insekten. Från klassiska myggnät och tekniska prylar till kemiska preparat och myggmedel som ska hålla myggan på behörigt avstånd. I olika lägen fungerar dessa olika bra. Helt fri från sommarplågan blir man sällan.

Ibland är problemet så stort att det krävs större tag. På sina håll bekämpas myggan av kommuner, regioner och staten för att begränsa framfarten och göra livet och företagandet i delar av landet mer drägligt.

Nu pekar forskning på att det kan finnas en mer långvarig lösning. Dessutom råkar den dofta blommor.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
PS Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

04 okt. 2025

Blomsterdoftande svamp kan utrota myggan

Genom att avge ämnet longifolen, en naturlig och människosäker doft som även används i parfym, lockas myggorna till svampen, och dör inom några dagar efter kontakt.

Forskarna bakom upptäckten, ledda av professor Raymond St. Leger vid University of Maryland, upptäckte att myggor söker sig till blommor för att suga nektar. När de insåg att vissa svampar kunde lura insekterna att tro att de var blommor, förstärkte de effekten genom genmodifiering.

Resultatet: en biologisk fälla som dödar 90–100 procent av myggorna i tester, även i miljöer fyllda av mänskliga dofter.

Till skillnad från kemiska bekämpningsmedel är svampen säker, billig och lätt att använda. Den växer på enkla material som risrester och vete och kan spridas i små behållare som kräver minimal kunskap. Enligt forskarna kan tekniken användas i både byar och städer, särskilt i malaria- och dengue-drabbade regioner, rapporterar Earth.

Metoden anses dessutom nästan omöjlig för myggorna att utveckla motstånd mot. Om de lär sig undvika doften förlorar de samtidigt sin förmåga att hitta blommor och därmed sin födokälla. Fältförsök pågår nu i flera världsdelar, med hopp om en framtid där naturens egen doft kan skydda miljoner liv.

“Under sena sommarkvällar när myggan i ditt sovrum surrar febrilt är det lätt att bli irriterad. Alla har vi säkert någongång önskat att myggen ska försvinna, men dom är inte helt onödiga”, skriver SVT i en artikel om myggans nytta för ekosystemet.

Hur mycket man än önskar bort myggorna finns det baksidor med att eliminera insekten. Myggan är bra mat för många djur bland annat fåglarna flugsnapparen och svalan. Den har också viss roll i att pollinera växter, uppger en expert för SVT.

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ForskningInsekterSvampar
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS