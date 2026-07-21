FBI: Stal miljoner i kryptovaluta genom Steam-spel

Den amerikanska federala polismyndigheten FBI har gripit den 21-årige Floridabon Zyaire Dontaevious Zamarion Wilkins. Han misstänks tillsammans med två medhjälpare ha spridit skadlig kod via flera spel på spelplattformen Steam och därefter stulit kryptovaluta från drabbade användare, rapporterar PC Gamer.

Identifierade stora innehav

Enligt en brottsanmälan som FBI lämnat in ska de misstänkta ha lockat användare att ladda ned de infekterade spelen genom inlägg på Discord, Telegram, X och LinkedIn. De använde även chattbotar för att identifiera personer med stora innehav av kryptovalutor, rapporterar TechSpot.

FBI uppskattar att omkring 8 000 datorer infekterades under perioden 2024–2026. De skadliga programmen spreds bland annat via spelen Dashverse, Lunara, PirateFi, Blockblasters och Lampy.

Utredningen visar att gärningsmännen kom över privata uppgifter som gav dem tillgång till omkring 80 kryptoplånböcker. Totalt ska minst 220 000 dollar, motsvarande drygt 2,3 miljoner kronor, ha stulits.

Stal pengar till cancerbehandling

Bland offren finns streamern RastalandTV, som enligt FBI förlorade 35 000 dollar som samlats in för att finansiera behandling mot cancer i stadium 4.

FBI kunde enligt utredningen knyta Wilkins till brotten genom digitala spår från Google-, Apple- och T-Mobile-konton. Vid en husrannsakan beslagtogs flera enheter som enligt myndigheten innehöll meddelanden om hur attackerna planerades och hur bitcoinbetalningar hanterades.

Enligt FBI användes en av de aktuella bitcoinplånböckerna för att köpa över 150 presentkort. Flera av dessa ska ha använts för Uber Eats-beställningar kopplade till Wilkins studentmejl vid University of West Florida.

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Den person som misstänks ha utvecklat den skadliga koden namnges inte i FBI:s handlingar. Wilkins och hans medmisstänkta riskerar nu åtal för bland annat dataintrång, bedrägeri och penningtvätt.

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