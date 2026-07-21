Genom en sinnrik plan lyckades bedragare stjäla miljoner i kryptovaluta via Steam. Men hur de sedan använde pengarna var inte lika smart.
FBI: Stal miljoner i kryptovaluta genom Steam-spel
En 21-årig man i Florida har gripits av FBI, misstänkt för att ha spridit skadlig kod via spel på Steam. Enligt myndigheten användes upplägget för att stjäla kryptovaluta värd över 220 000 dollar från ett 80-tal plånböcker.
Den amerikanska federala polismyndigheten FBI har gripit den 21-årige Floridabon Zyaire Dontaevious Zamarion Wilkins. Han misstänks tillsammans med två medhjälpare ha spridit skadlig kod via flera spel på spelplattformen Steam och därefter stulit kryptovaluta från drabbade användare, rapporterar PC Gamer.
Identifierade stora innehav
Enligt en brottsanmälan som FBI lämnat in ska de misstänkta ha lockat användare att ladda ned de infekterade spelen genom inlägg på Discord, Telegram, X och LinkedIn. De använde även chattbotar för att identifiera personer med stora innehav av kryptovalutor, rapporterar TechSpot.
FBI uppskattar att omkring 8 000 datorer infekterades under perioden 2024–2026. De skadliga programmen spreds bland annat via spelen Dashverse, Lunara, PirateFi, Blockblasters och Lampy.
Utredningen visar att gärningsmännen kom över privata uppgifter som gav dem tillgång till omkring 80 kryptoplånböcker. Totalt ska minst 220 000 dollar, motsvarande drygt 2,3 miljoner kronor, ha stulits.
Stal pengar till cancerbehandling
Bland offren finns streamern RastalandTV, som enligt FBI förlorade 35 000 dollar som samlats in för att finansiera behandling mot cancer i stadium 4.
FBI kunde enligt utredningen knyta Wilkins till brotten genom digitala spår från Google-, Apple- och T-Mobile-konton. Vid en husrannsakan beslagtogs flera enheter som enligt myndigheten innehöll meddelanden om hur attackerna planerades och hur bitcoinbetalningar hanterades.
Enligt FBI användes en av de aktuella bitcoinplånböckerna för att köpa över 150 presentkort. Flera av dessa ska ha använts för Uber Eats-beställningar kopplade till Wilkins studentmejl vid University of West Florida.
Den person som misstänks ha utvecklat den skadliga koden namnges inte i FBI:s handlingar. Wilkins och hans medmisstänkta riskerar nu åtal för bland annat dataintrång, bedrägeri och penningtvätt.
Läs mer: Bitcoins värde har halverats – kryptovintern kan bli långvarig
Läs mer: Rekordutflöde ur bitcoinfonderna – oro växer för tvångsförsäljning
Läs mer: Han lurades in i bluffabriken – tvingades blåsa 50 000 offer