Samsung Electronics bygger en helt ny division för robotteknik, med rapportering direkt till koncernchefen. Beskedet fick aktien att rusa uppåt 7 procent på en enda dag. Detta är första steget i en omfattande strategi som på sikt kan introducera robotar i hem och butiker.
Samsung satsar stort på robotar, som på sikt tar plats i hemmen
Samsung Electronics meddelade på tisdagen att bolaget skapar en ny division kallad RX, ”Robotics eXperience”.
Den ska ansvara för både den långsiktiga strategin och den konkreta kommersialiseringen av robotteknik.
Strategiskt kärnområde
Divisionen rapporterar direkt till vd TM Roh, vilket signalerar att robotik nu klassas som ett strategiskt kärnområde snarare än ett experimentprojekt i marginalen.
Executive Vice President Lee Dongkun utsågs att leda robotstrategiteamet. Han kommer närmast från Hyundai Motor Group, där han ledde robotstrategin och bland annat var med och styrde arbetet med Boston Dynamics.
Samsung planerar även att öppna forskningscenter för robotteknik i USA, Kina och Japan.
Fysisk AI
Varför satsar Samsung så tungt just nu? En del av förklaringen ligger i vad branschen kallar ”fysisk AI” – tekniken där AI-modeller inte bara genererar text eller bilder, utan styr robotar som kan uppfatta och agera i den fysiska världen.
Samsung har själva sagt att framsteg inom fysisk AI gjort robotaffärer alltmer kommersiellt gångbara.
Unika synergier
Med sin egen chiptillverkning, sensorteknik, AI-modeller och hemelektronik menar flera analytiker, bland andra hos analysbolaget TradingKey, att Samsung har en unik möjlighet att skapa synergier mellan sina befintliga affärsområden och en ny robotaffär.
Det var just den egna chiptillverkningen som var huvudorsaken bakom det rekordresultat Samsung levererade för ett par veckor sedan.
Flera steg i utvecklingen
Strategin kommer dessutom i två steg. Samsung planerar att först testa humanoida robotar i sina egna fabriker, där bolaget kan mäta produktivitetsvinster i en kontrollerad miljö innan produkterna säljs vidare.
Först i ett senare skede är tanken att robotarna ska nå hem och butiker. Ett steg där framgången kommer handla mindre om ren effektivitet och mer om sådant som säkerhet, pålitlighet och kundservice.
Robotar testas redan
Samsung använder redan idag robotar i sin verksamhet. Dett är möjligt eftersom man är huvudägare i Rainbow Robotics.
Det är ett sydkoreanskt robotbolag grundat av forskare från det tekniska universitetet KAIST. Samsung har ökat sitt ägande för att stärka utvecklingen av avancerade humanoida robotar.
Här kommer robotarna
Om Samsungs satsning lyckas väntas användningen av robotar sannolikt växa i flera steg.
Först väntas robotarna bli en allt vanligare syn på Samsungs egna fabriksgolv, där de kan ta över repetitiva och fysiskt krävande uppgifter inom tillverkning och logistik.
Öka användningen i andra branscher
Lyckas det steget väntas nästa fas handla om att sprida tekniken till andra tillverkningsindustrier.
Det här är ett snabbt växande marknadssegment där det redan finns starka konkurrenter. Teslas Optimus-robot är en av dem. Och det mest kända företaget är sannolikt Boston Dynamics, vars robothund är en världskändis.
Robotar i hemmet
Det tredje och mest omvälvande steget är att robotarna med tiden tar sig in i hem och butiker.
Där handlar framgång mindre om ren effektivitet och mer om faktorer som säkerhet, pålitlighet och service efter köp. Precis som vi litar på dammsugarrobotar, men i en mer avancerad och kostsam form.
Den utvecklingen kan på sikt förändra allt från hur varor hanteras i lager och butiker till vilka sysslor i hemmet som utförs av maskiner snarare än människor.
En förändring som samtidigt väcker frågor om vilka jobb som riskerar att automatiseras bort, i takt med att robotarna blir både billigare och mer kapabla.