Samsung satsar stort på robotar, som på sikt tar plats i hemmen

Unika synergier

Med sin egen chiptillverkning, sensorteknik, AI-modeller och hemelektronik menar flera analytiker, bland andra hos analysbolaget TradingKey, att Samsung har en unik möjlighet att skapa synergier mellan sina befintliga affärsområden och en ny robotaffär.

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Det var just den egna chiptillverkningen som var huvudorsaken bakom det rekordresultat Samsung levererade för ett par veckor sedan.

Flera steg i utvecklingen

Strategin kommer dessutom i två steg. Samsung planerar att först testa humanoida robotar i sina egna fabriker, där bolaget kan mäta produktivitetsvinster i en kontrollerad miljö innan produkterna säljs vidare.

Först i ett senare skede är tanken att robotarna ska nå hem och butiker. Ett steg där framgången kommer handla mindre om ren effektivitet och mer om sådant som säkerhet, pålitlighet och kundservice.

Robotar testas redan

Samsung använder redan idag robotar i sin verksamhet. Dett är möjligt eftersom man är huvudägare i Rainbow Robotics.

Det är ett sydkoreanskt robotbolag grundat av forskare från det tekniska universitetet KAIST. Samsung har ökat sitt ägande för att stärka utvecklingen av avancerade humanoida robotar.

Här kommer robotarna

Om Samsungs satsning lyckas väntas användningen av robotar sannolikt växa i flera steg.

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Först väntas robotarna bli en allt vanligare syn på Samsungs egna fabriksgolv, där de kan ta över repetitiva och fysiskt krävande uppgifter inom tillverkning och logistik.

Öka användningen i andra branscher

Lyckas det steget väntas nästa fas handla om att sprida tekniken till andra tillverkningsindustrier.

Det här är ett snabbt växande marknadssegment där det redan finns starka konkurrenter. Teslas Optimus-robot är en av dem. Och det mest kända företaget är sannolikt Boston Dynamics, vars robothund är en världskändis.

Robotar i hemmet

Det tredje och mest omvälvande steget är att robotarna med tiden tar sig in i hem och butiker.

Där handlar framgång mindre om ren effektivitet och mer om faktorer som säkerhet, pålitlighet och service efter köp. Precis som vi litar på dammsugarrobotar, men i en mer avancerad och kostsam form.

Den utvecklingen kan på sikt förändra allt från hur varor hanteras i lager och butiker till vilka sysslor i hemmet som utförs av maskiner snarare än människor.

En förändring som samtidigt väcker frågor om vilka jobb som riskerar att automatiseras bort, i takt med att robotarna blir både billigare och mer kapabla.

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