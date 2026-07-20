Kinas AI-utvecklare knappar in – ligger fyra månader efter

Man varnar också för att allt kraftfullare, fritt tillgängliga AI-modeller kan försvåra arbetet med att skydda digital infrastruktur mot cyberattacker.

Slår många konkurrenter

Enligt myndigheten låg kinesiska AI-utvecklare sex till tio månader efter amerikanska konkurrenter under 2025. I dag bedöms avståndet i vissa fall ha krympt till omkring fyra månader, skriver Financial Times.

Rapporten publicerades kort efter att den kinesiska AI-startupen Moonshot presenterat Kimi K3, som beskrivs som landets största AI-modell hittills.

Företaget uppger att modellen presterar bättre än flera ledande amerikanska modeller i tester av programmering och AI-agenter, även om den fortfarande inte når upp till den högsta nivån bland de mest avancerade amerikanska systemen.

Utvecklingen har också fått genomslag på finansmarknaden. Amerikanska teknikaktier pressades sedan investerare börjat ifrågasätta hur länge USA kan behålla sitt tekniska försprång inom artificiell intelligens.

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