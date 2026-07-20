På kort tid har nya framsteg i kinesisk AI-utveckling fått experter att se kapplöpningen med nya ögon. Det väcker såväl säkerhetsmässiga som finansiella frågor.
Kinas AI-utvecklare knappar in – ligger fyra månader efter
Kinesiska AI-utvecklare närmar sig snabbt de ledande amerikanska bolagen inom avancerade AI-modeller.
En ny rapport från brittiska AI Security Institute (AISI) pekar på att utvecklingen går snabbare än tidigare bedömningar.
Man varnar också för att allt kraftfullare, fritt tillgängliga AI-modeller kan försvåra arbetet med att skydda digital infrastruktur mot cyberattacker.
Slår många konkurrenter
Enligt myndigheten låg kinesiska AI-utvecklare sex till tio månader efter amerikanska konkurrenter under 2025. I dag bedöms avståndet i vissa fall ha krympt till omkring fyra månader, skriver Financial Times.
Rapporten publicerades kort efter att den kinesiska AI-startupen Moonshot presenterat Kimi K3, som beskrivs som landets största AI-modell hittills.
Företaget uppger att modellen presterar bättre än flera ledande amerikanska modeller i tester av programmering och AI-agenter, även om den fortfarande inte når upp till den högsta nivån bland de mest avancerade amerikanska systemen.
Utvecklingen har också fått genomslag på finansmarknaden. Amerikanska teknikaktier pressades sedan investerare börjat ifrågasätta hur länge USA kan behålla sitt tekniska försprång inom artificiell intelligens.
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Får spridning i väst
Samtidigt har allt fler företag, både i Europa och Silicon Valley, börjat använda kinesiska AI-modeller. En viktig förklaring är att de ofta bygger på öppna modellvikter.
Det innebär att de kan laddas ned, modifieras och köras lokalt till betydligt lägre kostnad än de mest avancerade amerikanska alternativen.
AISI varnar dock för att den ökade tillgängligheten också innebär nya säkerhetsrisker.
Myndigheten bedömer att öppna AI-modeller med avancerade cyberförmågor kan ge angripare bättre möjligheter att identifiera och utnyttja sårbarheter i programvara innan organisationer hinner åtgärda dem.
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Krävde mindre datorkraft
I sin analys testade AISI modellerna både på enskilda uppgifter, som att identifiera säkerhetsbrister och analysera kryptering, samt på deras förmåga att genomföra mer omfattande cyberattacker på egen hand.
Den kinesiska modellen GLM-5.2, utvecklad av Pekingbaserade Z.ai, visade enligt rapporten en kapacitet som låg nära amerikanska modeller som lanserats några månader tidigare.
Modellen presterade dessutom väl i mer avancerade tester samtidigt som den krävde mindre datorkraft och därmed var billigare att använda.
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