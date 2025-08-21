AI tar kontorsjobben – bartenders får högre löner

I takt med att AI tar allt över allt fler kontorsjobb har det det blivit hett att jobba inom hotell- och restaurangbranschen för många unga.

Bartenders – heta när AI tar över

Efter pandemin har jobb som bartender och barista blivit mer välbetalda än tidigare, och fått ett lönepåslag på 30 procent i USA, berättar Fortune.

Det är en ny analys från Bankrate som pekar på att de därmed lägger sig över inflationen med 4 procent, och slår andra sektorer som vårdpersonal– som har sett sina löner öka med runt 25 procent under de senaste 4 åren.

Andra yrken, som lärare, släpar efter inflationen med 5 procent när det gäller lönerna.

Kontorsanställda har dock fortfarande högre ingångslön på runt 20 dollar i timmen, vilket i genomsnitt är 4 dollar mer än vad en amerikansk barista drar in i timmen.