AI tar kontorsjobben – bartenders får högre löner

Bartenders tillhör yrken som blir ally hetare när AI tar över på kontoren.
Bartenders tillhör yrken som blir ally hetare när AI tar över på kontoren.
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 22 aug. 2025

Det blir ett skifte på arbetsmarknaden när AI tar över kontorsjobben. Nu är det istället bartenders och baristor som får högre löner.

I takt med att AI tar allt över allt fler kontorsjobb har det det blivit hett att jobba inom hotell- och restaurangbranschen för många unga.

Bartenders – heta när AI tar över

Efter pandemin har jobb som bartender och barista blivit mer välbetalda än tidigare, och fått ett lönepåslag på 30 procent i USA, berättar Fortune.

Det är en ny analys från Bankrate som pekar på att de därmed lägger sig över inflationen med 4 procent, och slår andra sektorer som vårdpersonal– som har sett sina löner öka med runt 25 procent under de senaste 4 åren.

Andra yrken, som lärare, släpar efter inflationen med 5 procent när det gäller lönerna.

Kontorsanställda har dock fortfarande högre ingångslön på runt 20 dollar i timmen, vilket i genomsnitt är 4 dollar mer än vad en amerikansk barista drar in i timmen.

Slåss om kontorsjobben

Det blir emellertid samtidigt allt fler som slåss om kontorsjobben där många bolag nu drar ner på anställningstakten.

Nyutexaminerade Generation Z har insett att det inte är så lätt att komma in på storbolagen – när arbetsmarknaden i USA nu bromsar in.

Blir inte befordrade

Många amerikaner drömmer också om befordran, men även det visar en nedåtgående trend på bolagen.

Den totala befordringsfrekvensen var drygt 10 procent i maj 2025, en minskning med nästan 5 procent 3 år tidigare, enligt Bankrate.

Uppsving som håller i sig

Hotell- och restaurangbranschen, som tidigare har setts som en bransch med låg lön och långa timmar, har nu fått ett nytt uppsving.

Lönerna förväntas dra iväg ytterligare framöver, där det inte ser ut som att AI kommer ta över jobben – åtminstone inte inom de närmsta åren.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

