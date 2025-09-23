Dagens PS
Teknik

AI kan köra i diket – saknar biljoner i intäkter

AI
För att finansiera datacenter och annan infrastruktur som driver den artificiella intelligensen krävs hisnande summor (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 23 sep. 2025Publicerad: 23 sep. 2025

AI-hypen kostar mer än den smakar – åtminstone för branschen själv. En ny rapport från Bain & Co. visar att utvecklingen riskerar att bromsas av ett enormt intäktsunderskott fram till 2030.

För att finansiera datacenter, chip, el och annan infrastruktur som driver den artificiella intelligensen krävs hisnande summor. 

OpenAI förväntas göra av med över 1 200 miljarder svenska kronor fram till 2029. Andra techjättar som Google och Meta planerar också att spendera hundratals miljarder svenska kronor på AI-infrastruktur.

Intäkterna från användarnas prenumerationer täcker bara delar av kostnaderna. Resten får bolagen finansiera med riskkapital.

Bain beräknar att AI-industrin behöver intäkter på 2 biljoner dollar årligen i slutet av decenniet. Men prognosen pekar på bara 1,2 biljoner dollar – ett gap på 800 miljarder dollar, drygt 8 biljoner kronor.

Elslukande datacenter

Bakgrunden är den explosionsartade efterfrågan på beräkningskraft. Till 2030 väntas AI stå för en global elförbrukning på 200 gigawatt – ungefär lika mycket som hela Tysklands energianvändning. Hälften av detta beräknas gå till USA, konstaterar Bloomberg

Det sätter press både på energisystem och leverantörskedjor. Flaskhalsar i tillgången på halvledare och brist på grön el kan ytterligare fördyra utvecklingen.

Datacenter
ChatGPT:s ägare OpenAI varnar för att man behöver investera biljoner i framtida datacenter. (Bild: Canva)
Big Tech satsar hundratals miljarder

Trots riskerna är viljan att satsa stenhård. Techjättar som Microsoft, Amazon och Meta väntas investera över 500 miljarder dollar årligen på AI i början av 2030-talet.

Bara i år väntas de totala globala investeringarna i AI uppgå till omkring 14 000 miljarder kronor, menar Omni

Men frågan är om intäkterna hänger med. Företag som OpenAI och andra modellutvecklare blöder pengar. OpenAI beräknas göra miljardförluster varje år och tros först bli kassaflödespositiva kring 2029.

Hållbarheten i affärsmodellen ifrågasätts

Problemet är enkelt: det kostar mer att driva AI än vad kunderna i dag är beredda att betala. 

Tjänster som ChatGPT, Claude och Googles Gemini drar enorma mängder kraft men genererar fortfarande begränsade intäkter.

Det får analytiker att ifrågasätta om branschen bygger på en hållbar affärsmodell – eller om den riskerar att köra i diket innan vinsterna hinner materialiseras.

AI:s framtid står på spel

AI lyfts ofta fram som en teknik som ska förändra allt från arbetsliv till sjukvård. Men Bain varnar för att glappet mellan intäkter och kostnader kan bromsa utvecklingstakten.

Om industrin inte lyckas få användarna att betala mer – eller om kostnaderna inte går att pressa ned – kan AI:s framtid bli betydligt mer osäker än vad hypen antyder.

AIDatacenterKostnadKris
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

