AI kan köra i diket – saknar biljoner i intäkter

För att finansiera datacenter, chip, el och annan infrastruktur som driver den artificiella intelligensen krävs hisnande summor.

OpenAI förväntas göra av med över 1 200 miljarder svenska kronor fram till 2029. Andra techjättar som Google och Meta planerar också att spendera hundratals miljarder svenska kronor på AI-infrastruktur.

Intäkterna från användarnas prenumerationer täcker bara delar av kostnaderna. Resten får bolagen finansiera med riskkapital.

Bain beräknar att AI-industrin behöver intäkter på 2 biljoner dollar årligen i slutet av decenniet. Men prognosen pekar på bara 1,2 biljoner dollar – ett gap på 800 miljarder dollar, drygt 8 biljoner kronor.

Elslukande datacenter

Bakgrunden är den explosionsartade efterfrågan på beräkningskraft. Till 2030 väntas AI stå för en global elförbrukning på 200 gigawatt – ungefär lika mycket som hela Tysklands energianvändning. Hälften av detta beräknas gå till USA, konstaterar Bloomberg.

Det sätter press både på energisystem och leverantörskedjor. Flaskhalsar i tillgången på halvledare och brist på grön el kan ytterligare fördyra utvecklingen.