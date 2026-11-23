Den brittiska finansinspektionen Financial Conduct Authority (FCA) har fått in klagomål från kapitalförvaltare som anser sig ha blivit avskedade för att de inte investerat tillräckligt mycket i amerikansk teknik.

Enligt personer med insyn har fler förvaltargrupper fått lämna efter att ha valt att sprida investeringarna bortom de största techbolagen.

Nu har marknaden vänt.

AI-rallyt har fått en rejäl törn

Efter en lång period av uppgångar har amerikanska teknikaktier drabbats av kraftiga nedgångar. Investerarna har börjat ifrågasätta om de enorma investeringarna i AI och datacenter verkligen kommer att ge tillräcklig avkastning.

Den 11 november rapporterade Reuters att amerikanska teknik- och AI-aktier hade fallit omkring 10 procent från oktobertoppen. Osäkerheten kring investeringstakten hos de stora molnbolagen bidrog till utförsäljningarna.

Nedgången har fortsatt under november.

Den 20 november noterade Nasdaq Composite sin sämsta vecka för året. Nvidia föll 14 procent under fredagens handel och AI-bolaget Anthropic tappade 9,1 procent, enligt den amerikanska nätmäklaren Charles Schwab.

Förvaltarna som valde att minska exponeringen mot techaktier har därmed fått vatten på sin kvarn. En koncentration till ett fåtal bolag kan ge hög avkastning när börsen stiger, men också stora förluster när marknaden vänder.