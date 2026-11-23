De valde bort hajpade AI-aktier och fick lämna sina uppdrag när avkastningen släpade efter. Nu har börsraset satt deras varningar i ett nytt ljus. Brittiska finansinspektionen reagerar på hur pensionsförvaltare bedöms.
Fick sparken för att de undvek AI-hajpen – nu ger raset dem rätt
Pensionsförvaltare som försökt minska risken i amerikanska techaktier har fått betala ett högt pris.
Flera har blivit av med sina uppdrag efter att ha missat de kraftiga kursuppgångarna under AI-boomen, rapporterar Financial Times.
Den brittiska finansinspektionen Financial Conduct Authority (FCA) har fått in klagomål från kapitalförvaltare som anser sig ha blivit avskedade för att de inte investerat tillräckligt mycket i amerikansk teknik.
Enligt personer med insyn har fler förvaltargrupper fått lämna efter att ha valt att sprida investeringarna bortom de största techbolagen.
Nu har marknaden vänt.
AI-rallyt har fått en rejäl törn
Efter en lång period av uppgångar har amerikanska teknikaktier drabbats av kraftiga nedgångar. Investerarna har börjat ifrågasätta om de enorma investeringarna i AI och datacenter verkligen kommer att ge tillräcklig avkastning.
Den 11 november rapporterade Reuters att amerikanska teknik- och AI-aktier hade fallit omkring 10 procent från oktobertoppen. Osäkerheten kring investeringstakten hos de stora molnbolagen bidrog till utförsäljningarna.
Nedgången har fortsatt under november.
Den 20 november noterade Nasdaq Composite sin sämsta vecka för året. Nvidia föll 14 procent under fredagens handel och AI-bolaget Anthropic tappade 9,1 procent, enligt den amerikanska nätmäklaren Charles Schwab.
Förvaltarna som valde att minska exponeringen mot techaktier har därmed fått vatten på sin kvarn. En koncentration till ett fåtal bolag kan ge hög avkastning när börsen stiger, men också stora förluster när marknaden vänder.
Finansinspektionen vill ändra bedömningen
FCA vill nu påminna brittiska pensionsförvaltare om att kapitalförvaltare inte ska bedömas enbart utifrån avkastningen.
”Det finns ofta mer att ta hänsyn till när man utvärderar resultat än ett enskilt mått”, skriver myndigheten enligt Financial Times.
Regulatorn vill att pensionsförvaltarna även väger in risken med att ha för stor exponering mot ett fåtal aktier. Avgifter och kvaliteten på förvaltningen ska också spela in.
David Fogarty, senior rådgivare på det brittiska pensionsförvaltningsbolaget Dalriada Trustees, pekar på att AI förändrar förutsättningarna för kapitalförvaltningen.
”Det blir allt tydligare att AI påverkar mer än bara teknikaktierna”, säger han enligt tidningen.
Han betonar också att investeringar måste bedömas utifrån ”en kombination av avkastningspotential, risk och kostnad”.
Nya regler ska motverka nästa pensionssmäll
Parallellen till IT-bubblan kring millennieskiftet är svår att missa. Även då fick försiktiga förvaltare lämna sina uppdrag efter att ha viktat ned teknikaktier före börskraschen år 2000.
Financial Times rapporterar att FCA och den brittiska pensionsmyndigheten väntas presentera nya regler och riktlinjer för hur pensionssystemens värde ska jämföras under 2027.
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