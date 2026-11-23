36 000 svenskar fick sina kontaktuppgifter stulna hos Lyko. Nu varnar SSF Stöldskyddsföreningen för skräddarsydda bedrägerier.
Stöldskyddsföreningen larmar efter Lyko-läckan: Så luras kunderna nu
Även om inga bankuppgifter försvann vid intrånget mot skönhetsjätten är stulna kontaktlistor hårdvaluta för kriminella. Nu går SSF Stöldskyddsföreningen ut och varnar svenskar för att den läckta informationen utnyttjas i riktade bluffar.
”Enligt Lyko så läckte endast kontaktuppgifter från detta hack, såsom namn, telefon och adresser. Det kan innebära att bedragare kan använda dessa uppgifter för bedrägeri, även Lyko går ut med denna varning. Det gör vi också”, säger Paul Pintér, rådgivare mot digitala brott på SSF Stöldskyddsföreningen i en kommentar till Dagens PS.
Kriminella utger sig för att vara leveransbolag
Intrånget skedde den 12 november i en isolerad del av Lykos systemmiljö och stoppades inom en timme, skriver Ehandel. Totalt berörs 60 000 kunder på bolagets marknader, varav 36 000 i Sverige.
Namn, adresser och telefonnummer hamnade hos obehöriga, och för 95 personer röjdes även orderinformation. Inga personnummer, lösenord eller kortuppgifter läckte, uppger EFN.
Risken för följdbrott är nu överhängande. Lykos kommunikationschef Tom Thörnblom uppmanar samtliga drabbade att se upp för bluffmejl och falska samtal som utger sig för att komma från e-handlaren eller olika fraktbolag, rapporterar Svenska Dagbladet och TT.
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Expertens knep mot nätbedragarna
Pintér på SSF Stöldskyddsföreningen poängterar att du alltid ska vara skeptisk mot erbjudanden som låter för bra för att vara sanna och bara handla på sidor som kräver BankID-verifiering. Är du osäker på en webbshop rekommenderar han att du kontrollerar butiken via omdömessajten Trustpilot.
Lås kortet. Det är Pintérs främsta råd för att stoppa tjuvar från att länsa kontot. Håll alltid betalkortet spärrat för internet- och utlandsköp i bankappen och öppna det bara i den stund du genomför ett köp. Ett annat alternativ är ett separat extrakort dit du för över exakt den summa du ska handla för.
Om pengar ändå försvinner ska du spärra kortet direkt, kontakta banken för att bestrida dragningarna och göra en polisanmälan, uppger Pintér.
Lyko har i sin tur anmält händelsen till Integritetsskyddsmyndigheten och bedömer att intrånget inte får någon finansiell påverkan på bolaget.
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