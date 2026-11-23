”Enligt Lyko så läckte endast kontaktuppgifter från detta hack, såsom namn, telefon och adresser. Det kan innebära att bedragare kan använda dessa uppgifter för bedrägeri, även Lyko går ut med denna varning. Det gör vi också”, säger Paul Pintér, rådgivare mot digitala brott på SSF Stöldskyddsföreningen i en kommentar till Dagens PS.

Kriminella utger sig för att vara leveransbolag

Intrånget skedde den 12 november i en isolerad del av Lykos systemmiljö och stoppades inom en timme, skriver Ehandel. Totalt berörs 60 000 kunder på bolagets marknader, varav 36 000 i Sverige.

Namn, adresser och telefonnummer hamnade hos obehöriga, och för 95 personer röjdes även orderinformation. Inga personnummer, lösenord eller kortuppgifter läckte, uppger EFN.

Risken för följdbrott är nu överhängande. Lykos kommunikationschef Tom Thörnblom uppmanar samtliga drabbade att se upp för bluffmejl och falska samtal som utger sig för att komma från e-handlaren eller olika fraktbolag, rapporterar Svenska Dagbladet och TT.

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