90 procent av granskade varor från sajter utanför EU hade brister, visar en ny myndighetskontroll. Nu vill Elektronikbranschen skrota kemikalieskatten.
Nio av tio nätprylar underkänns – branschen kräver slopad skatt
Nio av tio granskade produkter från e-handelsplatser utanför EU har någon form av brist. Det visar rapporten Tillsyn 12/26 från Kemikalieinspektionen, som genomförde granskningen ihop med fem andra myndigheter. Totalt undersöktes 265 riskprodukter från Amazon, AliExpress, CDON, Fyndiq, Shein, Temu och Wish.
Av de 40 elprodukter som Elsäkerhetsverket testade hade 80 procent tekniska brister som kan orsaka elchock eller brand. Hälften klarade inte heller kraven för elektromagnetisk kompatibilitet och riskerar att störa ut polisens och räddningstjänstens kommunikationssystem Rakel.
Kemikalieinspektionen fann i sin tur förbjudna ämnen som bly, kadmium och ftalater i 104 av 131 undersökta varor.
En separat granskning från Elsäkerhetsverket av 17 USB-laddare från välkända varumärken som Apple, Samsung och IKEA visade att etablerade aktörer klarar kraven betydligt bättre. Där hade endast två laddare allvarliga anmärkningar, och tillverkarna drog då frivilligt tillbaka produkterna.
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Svensk skatt pekas ut som bov
Under 2025 kom uppskattningsvis 1,4 miljoner paket med elprodukter direkt från Kina till svenska privatpersoner. Elektronikbranschen kräver nu att den svenska kemikalieskatten på upp till 690 kronor per vara inklusive moms avskaffas.
”Jag förstår att priset avgör, men nu måste svenskarna vakna och sluta köpa fulelektronik från de här plattformarna”, säger Pernilla Enebrink, vd för Elektronikbranschen.
Enligt Skatteverket beräknas skatten på varans vikt utan emballage i stället för det faktiska kemikalieinnehållet, med ett takbelopp per produkt.
I rapporten Den ohållbara elektronikskatten slår Elektronikbranschen, TechSverige, Teknikföretagen, Dataspelsbranschen och APPLiA fast att skatten snedvrider konkurrensen.
”Motverkar sitt syfte”
Kritiken delas av Mattias Lindahl, professor i produktrelaterat miljöarbete vid Linköpings universitet.
”Skatten motverkar sitt syfte genom att kunder tenderar att välja billigare, mindre hållbara och miljövänliga produkter på grund av den ökade kostnaden som skatten för med sig”, säger Lindahl i branschrapporten.
Även docent Carl Dalhammar vid Lunds universitet konstaterar i samma rapport att Sverige står för en för liten del av världsmarknaden för att kunna styra global produktdesign på egen hand.
Sverige utgör blott 0,7 procent av den globala hemelektronikmarknaden, och 2022 kom endast 0,8 procent av skatteintäkterna från utländska aktörer.
”Det är enkelt – avskaffa elektronikskatten, så minskar prisskillnaden och fler handlar här hemma”, säger Enebrink.
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