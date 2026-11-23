Av de 40 elprodukter som Elsäkerhetsverket testade hade 80 procent tekniska brister som kan orsaka elchock eller brand. Hälften klarade inte heller kraven för elektromagnetisk kompatibilitet och riskerar att störa ut polisens och räddningstjänstens kommunikationssystem Rakel.

Kemikalieinspektionen fann i sin tur förbjudna ämnen som bly, kadmium och ftalater i 104 av 131 undersökta varor.

En separat granskning från Elsäkerhetsverket av 17 USB-laddare från välkända varumärken som Apple, Samsung och IKEA visade att etablerade aktörer klarar kraven betydligt bättre. Där hade endast två laddare allvarliga anmärkningar, och tillverkarna drog då frivilligt tillbaka produkterna.

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Svensk skatt pekas ut som bov

Under 2025 kom uppskattningsvis 1,4 miljoner paket med elprodukter direkt från Kina till svenska privatpersoner. Elektronikbranschen kräver nu att den svenska kemikalieskatten på upp till 690 kronor per vara inklusive moms avskaffas.

”Jag förstår att priset avgör, men nu måste svenskarna vakna och sluta köpa fulelektronik från de här plattformarna”, säger Pernilla Enebrink, vd för Elektronikbranschen.

Enligt Skatteverket beräknas skatten på varans vikt utan emballage i stället för det faktiska kemikalieinnehållet, med ett takbelopp per produkt.

I rapporten Den ohållbara elektronikskatten slår Elektronikbranschen, TechSverige, Teknikföretagen, Dataspelsbranschen och APPLiA fast att skatten snedvrider konkurrensen.