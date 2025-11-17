Akut varning till alla Windows-användare: Uppdatera omedelbart

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

När Microsoft utfärdar en nöduppdatering lyssnar både företag och privatpersoner.

Den här gången är läget extra allvarligt.

En nyupptäckt noll­dags­sårbarhet i Windows Kernel utnyttjas redan av hackare, och säkerhetsexperter uppmanar nu alla användare att uppdatera sina system utan dröjsmål.

För företag med stora Windows-miljöer kan riskerna snabbt bli kostsamma, både operativt och ekonomiskt. Det skriver Forbes.

Sårbarheten som öppnar dörren för angripare

I samband med den senaste Patch Tuesday bekräftade Microsoft totalt 63 sårbarheter.

Men det är en av dem som sticker ut: CVE-2025-62215, en allvarlig brist i själva Windows Kernel.

Microsoft konstaterar att ”exploatering har upptäckts i det vilda”, medan säkerhetsexperten Satnam Narang förklarar att sårbarheten troligen används efter att hackare fått ett första fotfäste via phishing eller social ingenjörskonst.

Enligt experterna gör felet det möjligt för en angripare att eskalera sina rättigheter lokalt och i värsta fall ta full kontroll över systemet.

