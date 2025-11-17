Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Akut varning till alla Windows-användare: Uppdatera omedelbart

Microsoft Windows
En nyupptäckt noll­dags­sårbarhet i Windows Kernel utnyttjas redan av hackare, och säkerhetsexperter uppmanar nu alla användare att uppdatera sina system utan dröjsmål. (Foto: TT)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Microsoft uppmanar alla med Windows 10, 11 och Server att agera omedelbart efter allvarlig säkerhetsvarning.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

När Microsoft utfärdar en nöduppdatering lyssnar både företag och privatpersoner.

Den här gången är läget extra allvarligt.

En nyupptäckt noll­dags­sårbarhet i Windows Kernel utnyttjas redan av hackare, och säkerhetsexperter uppmanar nu alla användare att uppdatera sina system utan dröjsmål.

För företag med stora Windows-miljöer kan riskerna snabbt bli kostsamma, både operativt och ekonomiskt. Det skriver Forbes.

Sårbarheten som öppnar dörren för angripare

I samband med den senaste Patch Tuesday bekräftade Microsoft totalt 63 sårbarheter.

Men det är en av dem som sticker ut: CVE-2025-62215, en allvarlig brist i själva Windows Kernel.

Microsoft konstaterar att ”exploatering har upptäckts i det vilda”, medan säkerhetsexperten Satnam Narang förklarar att sårbarheten troligen används efter att hackare fått ett första fotfäste via phishing eller social ingenjörskonst.

Enligt experterna gör felet det möjligt för en angripare att eskalera sina rättigheter lokalt och i värsta fall ta full kontroll över systemet.

ANNONS

Läs mer: Windows 11-användare varnas: Gör det här innan det är för sent – Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"

13 nov. 2025
Ola Skogö - Modulärt byggande för flexibla samhällen
Spela klippet
PS Partner

Därför växer modulärt byggande i Sverige

10 nov. 2025

Kan drabba nästan alla Windows-installationer

Flera säkerhetsforskare varnar nu för att sårbarheten kan påverka i stort sett alla miljöer som kör Microsofts operativsystem.

Adam Barnett beskriver situationen som potentiellt mycket allvarlig:

”Om alla stjärnor står rätt för angriparen kan resultatet bli att de kör kod som system via nätverket,” säger han.

Det är ovanligt att en kernel-sårbarhet är både aktivt utnyttjad och så brett applicerbar.

Kombinationen gör att experter anser att just denna uppdatering bör prioriteras högst.

Fler kritiska hål, men ett sticker ut

Utöver kernel-felet pekar experter även på en allvarlig Kerberos-sårbarhet och en dokumentbaserad attackväg som kan triggas utan att användaren gör något alls.

ANNONS

Men även om flera brister kräver uppmärksamhet är budskapet tydligt: kernel-sårbarheten är akut.

Uppdatera nu – innan skadan är skedd

Microsoft har redan släppt en säkerhetsuppdatering som täpper till hålet.

För Windows-användare handlar detta inte om att ”vara på säkra sidan”, utan om att förhindra att en aktiv attack når deras system.

CVE-2025-62215 öppnar inte bara dörren.

Den slår upp den på vid gavel om angriparen redan är inne.

Missa inte:

Microsoft varnar: Uppdatering som miljoner användare bör undvika – Dagens PS

Kritik mot Microsofts säkerhetshantering – Dagens PS

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
MicrosoftUppdateringWindows
Christian Pedersen
Christian Pedersen

Bevakar nyheter inom bil och techsektorerna.

Christian Pedersen
Christian Pedersen

Bevakar nyheter inom bil och techsektorerna.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS