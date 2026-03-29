Missilattacker och nya aktörer förvärrar läget i Mellanöstern. Samtidigt ökar risken för att konflikten sprider sig och påverkar både handel och energimarknader globalt.
Nya attacker i Iran-kriget – fler länder dras in i konflikten
Konflikten mellan USA, Israel och Iran har tagit ett nytt steg.
Under helgen har Houthi-styrkor i Jemen gått in i kriget med riktade attacker mot israeliska militära mål. Enligt uppgifter har både ballistiska robotar, kryssningsmissiler och drönare använts i angreppen.
Israel uppger att delar av attackerna har stoppats, men utvecklingen markerar en tydlig upptrappning.
Bedömare varnar samtidigt för att konflikten riskerar att bli långvarig, där analyser pekar på att kriget mot Iran i värsta fall kan pågå långt in i 2027 – vilket understryker hur svårt det är att se en snabb lösning i nuläget.
Konflikten sprider sig
Att Houthi-rörelsen nu aktivt deltar innebär att kriget inte längre är begränsat till enskilda länder.
I stället breddas konflikten geografiskt, vilket ökar risken för en regional eskalering.
“Beslutet att gå in i konflikten markerar en allvarlig och oroande upptrappning.”
Samtidigt har attacker rapporterats mot mål i flera länder i regionen.
Drönarangrepp mot infrastruktur i Saudiarabien och Kuwait har lett till skador och ökad militär närvaro.
Utvecklingen visar hur snabbt konflikten kan sprida sig bortom de ursprungliga stridszonerna.
Hot mot handel och energiflöden
En av de mest kritiska konsekvenserna är risken för störningar i globala transportleder. Både Hormuzsundet och Bab al-Mandab är centrala för världens energiflöden.
Om dessa passager påverkas riskerar det att slå direkt mot oljeleveranser och därmed energipriser globalt.
“Effekten på handelsvägar och energiflöden kan inte överskattas.”
Redan nu syns tecken på ökad oro på marknaderna, där investerare följer utvecklingen noggrant.
Diplomatiska försök utan genombrott
Samtidigt pågår försök att samla regionala aktörer för att hitta en lösning. Pakistan har tagit initiativ till samtal mellan flera länder i Mellanöstern.
Men frånvaron av de direkt stridande parterna väcker frågor om möjligheterna till framsteg.
Parallellt fortsätter militära förberedelser i regionen, vilket ytterligare spär på osäkerheten.
Ett mer instabilt läge
Utvecklingen pekar mot ett mer utdraget och komplext konfliktläge.
Fler aktörer, fler angrepp och ökade spänningar skapar en situation som är svår att kontrollera.
För världsekonomin innebär det ett nytt osäkerhetsmoment, där energipriser och handelsflöden riskerar att påverkas snabbt.
Samtidigt ökar trycket på politiska ledare att hitta en väg framåt i en konflikt som blir allt svårare att begränsa.
Det som nu sker i regionen är inte längre en isolerad konflikt, utan en utveckling med tydliga globala konsekvenser.
