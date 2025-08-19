Solsting i Kina: Överhettad marknad nära kollaps

Enligt Reuters förlorade solsektorn motsvarande 40 miljarder dollar under 2024. Landets största bolag har skurit ned en tredjedel av personalen och många fabriker går på halvfart. Med ett kapacitetsutnyttjande på knappt 40 procent i år är industrin hårt pressad.

Kina kan i dag tillverka dubbelt så många solpaneler som världen efterfrågar. Resultatet är en kapplöpning nedåt i pris, där ingen längre tjänar på att sälja den produkt som skulle bli symbolen för den gröna omställningen.

Läs även:

Stort skifte – nu satsar Kina mer utomlands i kärnindustrin. Realtid

En industri nära kollaps

Den kinesiska industriministeriet har kallat in branschen till upprepade krismöten. Budskapet är tydligt: överkapaciteten måste ned, priskriget måste stoppas och utdaterad kapacitet måste försvinna.

Analytiker som Reuters talat med menar att 20–30 procent av tillverkningslinjerna måste stängas för att lönsamheten ska återvända.

Problemet är att ingen vill vara först att dra ur sladden. Lokala myndigheter har stöttat industrin med subventioner och mark, och få vill offra jobb och investeringar för nationens eller klimatets bästa.