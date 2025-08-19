Kina har blivit världsmästare på att bygga solceller. Men succén har fått en baksida. Landet producerar nu så mycket paneler att priserna kollapsat, företag blöder pengar och tiotusentals jobb har redan försvunnit.
Solsting i Kina: Överhettad marknad nära kollaps
Enligt Reuters förlorade solsektorn motsvarande 40 miljarder dollar under 2024. Landets största bolag har skurit ned en tredjedel av personalen och många fabriker går på halvfart. Med ett kapacitetsutnyttjande på knappt 40 procent i år är industrin hårt pressad.
Kina kan i dag tillverka dubbelt så många solpaneler som världen efterfrågar. Resultatet är en kapplöpning nedåt i pris, där ingen längre tjänar på att sälja den produkt som skulle bli symbolen för den gröna omställningen.
En industri nära kollaps
Den kinesiska industriministeriet har kallat in branschen till upprepade krismöten. Budskapet är tydligt: överkapaciteten måste ned, priskriget måste stoppas och utdaterad kapacitet måste försvinna.
Analytiker som Reuters talat med menar att 20–30 procent av tillverkningslinjerna måste stängas för att lönsamheten ska återvända.
Problemet är att ingen vill vara först att dra ur sladden. Lokala myndigheter har stöttat industrin med subventioner och mark, och få vill offra jobb och investeringar för nationens eller klimatets bästa.
Kina ska rädda marknaden
De största aktörerna, bland dem GCL och Tongwei, har därför lanserat en plan: att skapa en statligt sanktionerad kartell. Med en fond på 50 miljarder yuan, motsvarande sju miljarder dollar, vill man köpa upp och stänga de svagaste fabrikerna.
Men enligt Reuters är planen riskabel. Små producenter kan vägra samarbeta, lokala myndigheter stretar emot, och även om kartellen lyckas höja priserna, kan medlemmarna snabbt lockas tillbaka in i överproduktionen när vinsterna återvänder.
”Success is hardly a foregone conclusion”, konstaterar analytiker vid Gavekal Dragonomics.
Möjlig uppsida för klimatet
Financial Times pekar på en annan sida av myntet. Överskottet av paneler kan bli en tillgång för världen om det används klokt. Tänk om Kina, i stället för att lägga ned kapacitet, exporterar paneler till utvecklingsländer och därmed påskyndar den globala klimatomställningen?
Forskare vid tankesmedjan Ember menar att det handlar mindre om överkapacitet än om att världen helt enkelt inte bygger ut solkraften tillräckligt snabbt.
Grön industri kräver lönsamhet även i Kina
Europa brottas samtidigt med sina egna utmaningar. Bristen på baskraft gör att en snabb solutbyggnad riskerar att överbelasta elnäten. Kinas överskott kan alltså påskynda omställningen, men det löser inte de fundamentala problemen.
Solkraften har blivit en spegel av Kinas ekonomi i stort: enastående kapacitet, men bräcklig lönsamhet. Frågan är om världen ser början på en ny grön möjlighet – eller på ett kinesiskt luftslott.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
