Sparpsykologens bästa tips: Så hanterar du oron på börsen i höst

Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, delar med sig av sina bästa råd.

Se även: Ekonomisk ångest efter semestern? Här är psykologens tre steg ut – Dagens PS

Två risktyper – både är fel

“Det är väl dokumenterat att psykologi och investerarbeteenden kostar väldigt mycket avkastning”, förklarar sparpsykologen när han gäster programmet.

Enligt Niklas Laninge kan sättet vi ser på risk på börsen ha stor påverkan oavsett om vi är typen som tar för mycket risk eller tvärtom är av det försiktigare slaget.

“Oro kan påverka på många sätt. Om jag drar det till två extremer så har vi lägret som är oroliga för hur det ska gå och som låter bli att ta lite risk med sitt sparande”, säger han och fortsätter;

“Sen har vi lägret som är lite mer oro för att det är en FOMO. Man tänker att det kanske går riktigt bra och kanske tar alldeles för mycket risk när de borde ha lite mer spritt och ett lite lugnare sparande”.