Sparpsykologens bästa tips: Så hanterar du oron på börsen i höst

David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 20 aug. 2025Publicerad: 20 aug. 2025

Inför hösten finns det många osäkerheter gällande börsen. Det kan skapa stress och leda till fel beslut om man inte tänker till kring risk.

Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, delar med sig av sina bästa råd.

Se även: Ekonomisk ångest efter semestern? Här är psykologens tre steg ut – Dagens PS

Två risktyper – både är fel

“Det är väl dokumenterat att psykologi och investerarbeteenden kostar väldigt mycket avkastning”, förklarar sparpsykologen när han gäster programmet.

Enligt Niklas Laninge kan sättet vi ser på risk på börsen ha stor påverkan oavsett om vi är typen som tar för mycket risk eller tvärtom är av det försiktigare slaget.

“Oro kan påverka på många sätt. Om jag drar det till två extremer så har vi lägret som är oroliga för hur det ska gå och som låter bli att ta lite risk med sitt sparande”, säger han och fortsätter;

“Sen har vi lägret som är lite mer oro för att det är en FOMO. Man tänker att det kanske går riktigt bra och kanske tar alldeles för mycket risk när de borde ha lite mer spritt och ett lite lugnare sparande”.

Undvik triggers

Vad är då det bästa sättet att inte låta känslorna ta över för mycket på marknaden som investerare? 

“Alla känslor och beteenden påverkas av nån typ av trigger”, berättar sparpsykologen och fortsätter; 

“Det kan vara nyheter, saker man hör på stan, aktiediskussioner vid fikabordet. Vet man med sig att man är en hoppig och känslostyrd investerare så försök att minimera den typen av signaler som kan få dig att göra nånting förhastat”.

Då är det bättre att söka sig till medier och sociala sammanhang där det finns lite andra samtalsämnen och fokus som inte distraherar lika lätt rådger experten.

Börsen kan svänga i höst

Inför höstens, som precis som det senaste året riskerar att bli fortsatt stökig, har Niklas Laninge ett medskick till oroliga investerare:

“Jag tycker att man då kan fundera lite på varför man sparar och hur länge. Jag tjatar jättemycket om sparhorisont”, säger han och utvecklar;

“Har man en lång sparhorisont och sett till att det är brett och diversifierat måste man när det börjar storma komma i kontakt med tankarna och minnas att det inte är pengar som avgör hur rika man är i dag. Det är pengar som avgör hur rika man är om fem, tio år.”

Den gamla slitna klyschan sitt still i båten är också bra att fortsatt ha i åtanke på börsen.

Läs även: Bankens börsgrafer avslöjar: “Indikerar fortsatt uppgång” – Dagens PS

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

Niklas Laninge är sparpsykolog på spartjänsten Opti och ger råd hur du kan hantera din oro för börsen i höst.
